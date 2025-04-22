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進軍中東 香港建築師：尊重當地民俗 善用法律維護利益

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港資深建築師、科建國際集團創辦人羅發禮是「一帶一路」建築業民間商業合作領域的先行者。20年前，他參與建築設計比賽，憑藉一份科技感十足的方案，擊敗眾多國際知名建築設計事務所，取得杜拜住宅大廈「The Pad Tower」的設計權。

文匯報報導，經此一役，羅發禮及Cybertecture集團亦在中東地區打開局面，陸續收到更多合作邀約。惟當地的文化背景、法律法規等與中國有諸多差異，羅發禮的「一帶一路」之旅亦曾遇到難關。他向有意進軍中東市場的人士建議，在跨國商業洽談中，既要尊重當地民俗，亦要善用法律及其他輔助手段，維護自身安全和利益。

羅發禮與中東的合作始於2000年代中期，當時大部分港人對中東的認識都十分有限，「我第一次去中東談生意的時候，有一位朋友和我說：在那裡經商要非常小心，如果做錯事，可能會被砍手。」他笑稱，聽到這個說法起初還感覺很害怕，但一想到機遇與挑戰並存，他還是跨出了合作的一步，「你看我現在還好好的，兩隻手都還在呢。」

在羅發禮多年的中東拓展業務歷程中，也曾因為當地的民風而遭遇驚險。他憶述，曾與一位中東客戶在商業條款上有不同意見，他遂與一名員工飛往當地進行深入談判，怎料該客戶竟將羅發禮困在辦公室內，不達成共識就不准離開。「他把我困在他的辦公室十幾個小時，比較強硬地恐嚇我，要我接受他們的條件。我的員工就一直在辦公室門外的走廊裡等我。不過我也沒有輕易屈服，始終堅持我的意見，最後這個交易都做到。」

羅發禮指出，在與不同文化背景的異國人士磋商時，要有一定聰明、靈活的社交技巧，同時亦要具備防人之心，善用法例、保安等手段保護自己。「他們有自己的文化，中國人也有我們的文化，我們要有禮貌，但也不代表要屈服，要想辦法堅持自己的價值。」

作為成功的「一帶一路」探路者，羅發禮認為，香港建築業專業人士在該領域大有可為，更具備獨特優勢。「香港（設計界）能夠提供的最大貢獻，應該是香港的歷史。」

香港 一帶一路

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