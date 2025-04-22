復活節213萬港人北上年增9% 餐飲跌3成 西九咖啡節旺市

21日是香港復活節假期最後一日，截至下午4時，有超過55萬5000人次出入境，當中入境超過31萬人次，出境有24萬4000多人；圖為西九龍高鐵站。（中通社）

香港 4天復活節 假期21日結束，入境處統計數據顯示，由17日假期前夕至21日晚9時，5日合計錄得583.6萬人次出入境，對比去年同期升約12%，當中245.2萬人次港人出境，按年升約7.3%，包括約213萬人次經各陸路口岸北上，按年增約9%；同期入境市民人次約215.2萬，估計「淨出境」人次近30萬。5天期間，訪港旅客有約61.3萬，按年升約22%。

綜合大公報、文匯報報導，有旅遊業人士及學者分析表示，港人在長假期外遊及北上消費已成常態，港府 及業界須積極打造有香港特色的活動，為市民和旅客帶來新鮮獨特的體驗，才能吸引港人留港消費、吸引旅客訪港。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，今年復活節假期的出入境人次較去年同期均有增長，是眾多宣傳推廣下的必然結果。長假期期間，旅行團、自由行、遊學團等出行火爆，此外，市民的出行習慣已經改變，港人看到內地的進步，尤其廣東的服務業與香港不相上下，加上兩地交通越來越方便，如高鐵班次增加、港車北上政策等，不少市民會選擇回內地消費。

崔定邦說，今年訪港人數增加，宣傳到位是原因之一，內地旅客會趁假期赴港。近期西九咖啡節、灣仔試食節等吸引不少旅客和市民參與，「事實證明只要活動有新意、有內涵，就能吸引大家參與消費」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，港人北上消費已成為潮流，今年復活節期間內地並非公眾假期，導致香港餐飲業市道淡靜，跌幅達到30%。假期外遊的家庭都屬於高消費力群組，對香港中高檔餐廳生意影響較大，部分高級餐廳更跌至40%至50%。

在西九文化區舉辦的咖啡節，首3天已錄得超過3萬3000人次入場，21日閉幕前，繼續吸引不少市民到場。有參展商指出市民平均消費50元（港幣，下同，約6.4美元）至100元試飲咖啡，如果購買咖啡豆就花費更多，感覺市民願意留港消費，對人流及銷售情況感到喜出望外，大部分產品已售罄，供不應求，生意遠勝預期。不過，也有飲食業界代表表示，相比平日周末，香港飲食業整體生意比平時的周末下跌最少三成。

是次咖啡節吸引100間來自內地、日本及台灣地區的咖啡品牌擺檔賣咖啡，更有咖啡師即沖即飲。21日場地仍見長長的排隊人龍，等飲香濃咖啡。