北京：「中國的香港」不容美干涉 制裁對港惡劣官員

中國外交部21日宣布，將制裁對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員等；圖為港府在全民國家安全教育日，帶領轄下紀律部隊在香港警察學院舉行升旗儀式。（中新社）

針對美國本月初對中央政府駐港機構和港府 6名官員濫施非法單邊制裁，中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會表示，中方根據有關規定，決定制裁在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人。郭嘉昆強調，要正告美方香港 是「中國的香港」，不容許美方干涉香港事務。

明報報導，郭嘉昆表示，美國嚴重干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，中方對這種卑劣行徑予以強烈譴責。他說，美方在涉及香港的問題上採取任何錯誤行徑，都將遭到中方堅決回擊和對等反制。

報導稱，美國政府本月初表示，因應香港以國家安全法律「跨境打壓」包括美國公民 及在美居住的海外民主派人士而制裁該6名官員。美國國務卿盧比歐當時表示，有關行動顯示川普政府向侵犯香港人權自由及在美國境內「跨境鎮壓」的人問責的決心。

報導說 ，工聯會立法會議員吳秋北21日在facebook表示支持中方制裁的決定。北京政府此前也曾向美國人員及機構作反制制裁，其中於2020年制裁11人，包括時任參議員的盧比歐。

另據文匯報報導，香港多名政界人士指出，堅決支持中央政府制裁美方相關政客及組織的決定。他們強調，唯有通過正義的「賞罰分明」，方能遏制美式霸凌的蔓延，以及維護國際關係基本準則，為遭受不公壓迫的國家與地區樹立抗擊單邊主義的典範。

港區全國人大代表陳勇指出，美國某些政客長期奉行雙重標準，一方面以所謂「國家安全」名義肆意通過「制裁」手段打壓他國官員及地區領導人，甚至針對香港國安法和《維護國家安全條例》的正當舉措橫加干涉；另一方面卻在本國構建嚴密國安法網。這種「只許州官放火，不許百姓點燈」的霸權行徑，徹底暴露其「強權即公理」的邏輯悖論。

立法會議員容海恩指出，香港是中國不可分割的一部分，其法律制度和治理權限完全屬於中國內政範疇。香港國安法和相關條例的制定與實施有效維護了國家安全與社會穩定，符合法治原則和香港市民的根本利益。美方無視事實，一再濫用「長臂管轄」工具，通過脅迫手段干預香港事務，不僅暴露其霸權行徑的本質，更將嚴重損害中美關係的互信基礎。