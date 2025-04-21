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香港馬灣成打卡聖地 被封港版義大利五漁村

香港新聞組／香港21日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港擁有豐富的旅遊資源與景點，其中集保育、文創、旅遊及藝術零售的全新旅遊地標「馬灣1868」自3月開放以來就吸引不少市民及旅客慕名前往，親身體驗一趟本地文化之旅。

綜合港媒報導，「馬灣1868」占地約50萬平方呎，結合文化保育、藝術創作及零售、人寵友善的旅遊和文化景區，遊客仿如置身義大利五漁村，成為香港最具吸引力的打卡熱點之一。

20日中午烈日當空，趁復活節假期前來打卡的人潮依然絡繹不絕。不少市民及旅客均表示，假期在港樂趣多，此行被馬灣的優美景色與牆繪藝術深深吸引，認為非常適合與家人、朋友及愛寵一起享受假期。現場有商戶指出，假日的生意較可觀，但仍以本地人居多，期望港府加大宣傳力度，吸引更多旅客到訪。

馬灣位於大嶼山與青衣之間，不但歷史悠久、古蹟處處，更布滿人氣景點，逐步發展成為一個以旅遊和文化為主的小島。馬灣公園第二期已正式命名為「馬灣1868」，並引入多個文創工作室、藝術零售店及食肆，旨在打造一個文化與藝術共生的海島藝術社區，成為新一個香港打卡好去處。

從福建赴港已遊玩3天的黃小姐表示，此次旅行感受到了香港作為大都市的魅力，更直言香港美食多。她續說：「今次選擇來馬灣玩也是本地人推薦，風景果然優美，我會找時間再來香港旅遊。」

在馬灣經營一家名為「imushstudios愛蘑菇」工作坊的何小姐指出，自景區開放至今生意頗為可觀，尤其是節假日人流更多。她期望馬灣日後有更多食肆進駐，吸引市民及旅遊客逗留更長時間，「現時食肆選擇不多，許多人到了吃飯時間，還是會選擇出市區吃飯。」

香港 義大利 港府

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