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要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

兩餸飯競爭激烈 灣仔1美元雞腿飯現人龍 獲讚：無得頂

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港可供食客自選菜式的兩餸飯店近年大行其道，進占各區大街小巷，越開越多，競爭激烈。最近灣仔軒尼詩道一家兩餸飯店推出超抵優惠，包括全城最平8元（港幣，下同，約1美元）一盒的雞髀（雞腿）飯，以及10元1盒的鰻魚炒飯，下午茶時段更有35元兩盒兩餸飯，恍惚回到30至40年前的價錢，震撼全城，甚至吸引市民跨區前來排隊購買。

大公報報導，價錢如此便宜，有市民大讚「無得頂」，亦有網民質疑：「有無寫錯價錢？」「真係無錢賺啊」。

飯店負責人表示，兩餸飯市場競爭激烈，但主打高性價比亦有吸引力。有經濟學者認同，香港的兩餸飯經營模式相當成功，連鎖快餐店市場正被兩餸飯店蠶食，由於兩者的定位和客源相近，將來的競爭會愈趨激烈。

家住馬鞍山的77歲蘇先生說：「我之前已幫襯（光顧）過三次，今次特意帶埋太太來食，8元一盒這麼大隻雞髀，還可以堂食，可以說是全香港最便宜，味道又好，真是無得頂」。

兩餸飯熱潮持續升溫，店鋪競爭激烈。位於灣仔軒尼詩道的「老闆娘家常飯」，繼上月推出兩餸飯「39元堂食放題（吃到飽）」後，近日一口氣推出多項優惠價吸客，包括8元原隻雞髀套餐、10元鰻魚炒飯，以及下午茶時段3時至5時，35元兩餸飯買一送一。消息一出，立即門庭若市。

現場可見周一至周日全日供應的8元雞髀套餐包含白飯及時蔬，賣相吸引。10元的鰻魚炒飯，由鰻魚粒加上木魚絲、粟米粒、紫菜及隔夜飯炒成，香氣四溢，彈牙有口感，每日下午3至5時供應。

不少網民及食客大讚店鋪「真係做善事！」也有人認為定價便宜得難以置信，「有無寫錯價錢」、「這麼大隻雞髀，街市都要賣7、8元，滷味檔賣15元一隻呀，8元連飯同菜，生意怎麼做呀？」有人認為如時光倒流，「30年前學生炸髀飯都要20元，現在8元仲以可堂食，無得頂」。

「老闆娘家常飯」經理麥君賢表示，近日推出8元雞髀套餐，每日約賣300至400份，「全日分多個時段推出，每次推出約20隻雞髀。由午市賣到晚上7點半左右」、「滷製過程不放味精，用的是由公司帶來的瑞士汁配方」。店鋪由香港和新加坡的股東合資開設，去年中開業至今10個月，是首家店，「公司股東和高層都看好香港的兩餸飯市場，相信未來會再開分店」。

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