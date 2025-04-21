香港元朗十八鄉天后誕非遺巡遊規模空前 食肆生意增2成

超過60年歷史的元朗十八鄉「天后寶誕會景巡遊」，37隊來自各鄉村的花炮隊及表演隊20日伍浩浩蕩蕩，表演舞龍、舞獅、舞麒麟及英歌舞等。（中通社）

20日是農曆3月23日天后誕，香港 多區都有慶祝活動，當中以元朗超過60年歷史的十八鄉「天后寶誕會景巡遊」規模最大。會景巡遊於疫情 間一度停辦，去年是疫後首次復辦，今年規模進一步擴大，多達37支表演隊伍由元朗市中心出發，巡遊至大樹下天后古廟。

文匯報報導，上午10時市中心已人頭湧湧，大批市民與旅客在巡遊道路兩旁駐足觀賞。有沿途的餐廳表示，受北上消費與海外旅遊影響，復活節 假期首數天的生意減少，不過，20日人流明顯增多，生意比平日增長約20%。有首次參與巡遊的馬來西亞旅客，盛讚香港包容中西新舊等不同文化。

超過60年歷史的元朗十八鄉「天后寶誕會景巡遊」，37隊來自各鄉村的花炮隊及表演隊20日伍浩浩蕩蕩，表演舞龍、舞獅、舞麒麟及英歌舞等。（中通社）

元朗十八鄉自1963年起舉辦「天后寶誕會景巡遊」，活動更於2021年被列入國家級非物質文化遺產代表性項目。「大家準備，起！」一聲令下，盤踞在路中央的大龍騰空而起，這是會景巡遊的重要一幕。今年共有37支來自元朗各鄉村的花炮隊及表演隊伍參與巡演，獻上舞龍、舞獅、舞麒麟及英歌舞等表演，警方亦派出吉祥物及花炮宣傳防騙資訊。

超過60年歷史的元朗十八鄉「天后寶誕會景巡遊」，37隊來自各鄉村的花炮隊及表演隊20日伍浩浩蕩蕩，表演舞龍、舞獅、舞麒麟及英歌舞等。（中通社）

今年巡遊更加入不少熊貓元素，有花炮隊車上裝飾熊貓公仔，現場亦有熊貓吉祥物與路人合影留念。隊伍中打頭陣的是高9米的「第3炮」，寓意丁財兩旺。

今年「第3炮」由大棠村奪得，村民均表示十分興奮，「第一炮係丁炮、第二炮係財炮、第3炮係丁財兩旺炮，其寓意係最好的，十分難得」。

洪先生是崇正新村的村代表，自幼幾乎每年參與天后誕，今次為紮作巡遊所用的龍身花了超過3星期製造。他指出，天后誕是漁民的重要日子，漁民在這一天都會按照傳統習俗到天后廟祭拜，祈求風調雨順，崇正新村去年及前年均幸運奪得「第3炮」。

就讀小五的羅同學是今次英歌表演隊成員，她表示，起初由一位化妝師介紹學習英歌舞，在體驗潮汕英歌文化後感到十分有趣，便一路堅持至今，「在日常的訓練中，學習到很多寶貴的傳統文化」。

來自馬來西亞的黃先生在香港友人推介下首次參與巡遊，參與其中後令他感到興奮，同時盛讚香港包容中西新舊等不同文化，「馬來西亞也有祭拜天后，但規模小得多，沒想到香港把中國的古老傳統儀式保留得這麼好。」