美關稅衝擊 恒生銀行顧問：香港今年經濟增長難保2%

香港恒生銀行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基指出，美國加徵超高關稅，影響香港出口表現，預料香港今年經濟增長未必能達到港府預測的2%目標。（新華社）

美中關稅 戰未見消停之勢，香港 恒生銀行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基20日指出，美國加徵超高關稅，使中美兩國貿易差不多完全停頓，同時影響香港出口表現，並預料香港今年經濟增長未必能達到港府 預測的2%目標，前景不樂觀，但若關稅措施的實施時間在短期內有結論，或可減少對香港下半年的影響。他認為內地長遠要更開放市場刺激內需，香港亦可從中得益。

綜合明報、香港電台等港媒報導，梁兆基20日在電台受訪表示，過去香港企業積極開拓新市場，美國市場在香港轉口占比減低至僅占約6%，相信即使關稅令香港出口下跌，情況不會如新冠疫情時的差。

香港財政司司長陳茂波20日在網誌表示，中美關稅戰下，香港維持自由港及自由貿易政策，為商界提供穩定和可預期營商環境，讓他們安心推展業務部署，國際資本最近正加速配置到香港和內地市場，外國金融機構在香港擴充規模，說明國際投資者擔心錯失投資內地良機，加速分散風險，「東升西降」投資格局變化正逐步凸顯。

梁兆基稱，香港部分中小企仍依靠傳統美國市場，關稅措施將對倚重美國市場的企業帶來很大打擊，風險相當高，企業要開拓其他市場穩定銷售額，希望港府和商界提供協助。

而近期美國訂單突然中斷，會造成企業的短期資金緊張，銀行會盡量因應還款能力提供協助，包括透過不同貿易融資或貸款方案，打開其他市場，以抵銷美國的訂單。

陳茂波說，美國單方面挑起關稅戰將自己推向孤立之境，要維護好香港安全穩定的環境，維護國家安全、金融穩定，向國際社會展示香港是全球資金的安全避風港。

梁兆基提到，關稅下，港股難免短期波動，但不用太悲觀，在港上市企業有一定經濟實力，當中的中資企業增長能力強，香港市場對國際基金仍有吸引力。港府或商界可協助中小企與美國以外市場建立聯繫網絡，並協助外資企業透過香港平台開發內地市場；美股有資金撤出，香港或能因此得利，只要維持自由港承諾，就能增加外商信心。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，香港作為單獨關稅區應該爭取與美國談判，不應與內地綑綁。他指港府早前提出加大力度應對措施，例如推動香港產業升級轉型、引入外國企業和資金等，現時已在做，亦非短期內可以取得突破結果。