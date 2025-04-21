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香港百年書室遭夷平 棣華書室精緻木雕消失 屋署稱未接通知

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

位於香港新界屯門掃管笏村一間有百年歷史、未被評級的「棣華書室」，日前被行山客發現已經夷為平地，地上鋪滿殘骸，精緻木雕消失，花崗石柱棄於一旁。新界書室昔日以傳統方式教學，有歷史可逆源至清朝的屏山「仁敦岡書室」被列為法定古蹟。

明報報導，屋宇署表示2023年曾向業主發修葺令，同年8月地政總署接獲業主申請重建，惟兩署截至本月9日未有接獲拆卸該建築的通知或舉報，屋宇署正聯絡業主了解，並就個案是否涉及違反《建築物條例》展開調查。古蹟辦回應稱2020年實地考察棣華書室，因建築曾作大幅改動，故未安排評級。

據報導，有行山客最近在社交網站發帖表示，2022年曾到掃管笏村，原以為該村只有兩間歷史建築，不料發現另一間更大的「棣華書室」，已荒廢破落。當時一名村民向他表示，棣華書室原是學校，曾被改作鐵器工廠，梁上可見精巧彩繪木雕，牆上有壁畫及書法，村內另外兩間書室皆沒有這些精美裝飾。

報導稱，該行山客上月再到上址，發現整座棣華書室已被夷為平地，變成臨時花園，遍地青磚瓦礫，當中夾雜木梁殘骸，花崗石柱擱在一旁，精緻木雕消失。他感嘆一座「古蹟」就此消失，只剩少數照片，令人傷心。

報導說，古蹟辦於2020年實地考察棣華書室，確認建築物內部和外部均曾作大幅改動，包括增建金屬閣樓、以鐵皮頂圍封原本開放式天井，以及加建混凝土牆覆蓋原有磚砌正立面和側立面等，影響建築物的整體文物價值，故未為該建築物評級。

據報導，現時掃管笏村內有兩幢被評為三級的歷史建築，包括含英書室和俊英書室。含英書室內有擺放桌椅及出售食物，外人可進內；俊英書室已荒廢，部分屋頂塌下，長滿雜草。

報導稱，長春社高級公共事務經理李少文對棣華書室被拆卸表示可惜。他認為歷史建築在什麼情况下被視為「大幅改動」存在一定主觀因素，認為古蹟辦應向公眾交代更多資料，增加透明度。

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