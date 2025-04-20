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香港房委會倡公屋禁菸 先推無菸層

香港新聞組╱香港20日電
圖為香港的公營房屋。(中新社資料照片)
圖為香港的公營房屋。(中新社資料照片)

現時公共屋邨公共區域禁止吸菸，房委會打擊不當行為的扣分制至2023年底累計4.4萬個案中，逾四成涉違例吸菸；而2023年全年違例吸菸扣分個案較前兩年急升九成。吸菸與健康委員會主席湯修齊昨稱，將向政府倡議在全港公共屋邨設無菸層，逐步擴展至全幢大廈、社區。

明報報導，房屋署表示，房委會一直致力為居民提供「無菸」居住環境，若居民在法定禁菸區吸菸被發現，將扣5分及定額罰款1500元。現時香港逾81萬伙公屋，禁菸範圍曾多次擴大，2007年4月擴至除吸菸區外屋邨所有公共地方。房委會數據顯示，截至2023年底累計扣分個案中，43.6%涉違例吸菸，共1萬9250宗。

湯修齊昨在商台稱，半數中小學生每日吸入二手菸，當中三成在家中吸入，多因父母、鄰居吸菸，認為香港應做到公共房屋禁止吸菸，在香港公共房屋設無菸層。他建議港府以試點安排自願非吸菸租戶入住無菸層，並逐漸擴展至整幢大廈，以避免二手菸危害，並配合扣分制。

至於私人物業，湯稱可參考泰國法律，規定若家中有未成年者應禁止吸菸。

他又說，落實無菸屋邨需廣泛諮詢公眾，且涉多個政策局，執法難度大，相信需數年才能落實，但希望社會早日討論並凝聚共識，盼有更多關於兒童吸入二手菸的科學研究。

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，認同吸菸對家人及鄰居構成滋擾，但新政策涉及80多萬個單位，需從長計議。黃又說，設無菸層或弄巧反拙，因居於吸菸層居民的家人可能受菸熏影響反更嚴重，而如何有效監察無菸層居民遵守禁菸規定亦有相當難度。

立法會議員梁文廣認為，把收回公屋的權利作為禁菸手段似或矯枉過正，因不少菸民屬基層，倘公屋全面禁菸將影響極大。

香港 港府 泰國

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