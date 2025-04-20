我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

香港「清真美食節」開鑼 伊斯蘭服飾、民族舞紛呈

香港新聞組╱香港20日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港首個戶外清真美食節19日在尖沙咀舉行，設有12個美食攤位，售賣清真認證的小食，吸引眾多市民選購；現場還展示了伊斯蘭服飾、海娜彩繪等的攤位和民族舞蹈表演。主辦單位指全港清真認證食肆已增至280間，期望推廣穆斯林友善文化，能令香港成為穆斯林友善旅遊城市。

文匯報報導，立法會議員鄭泳舜表示，希望各界攜手完善軟硬件設施，結合香港特色伊斯蘭建築等發展清真旅遊線路，打造香港成為穆斯林友善的旅遊城市，同時吸引更多遊客，特別是中東朋友，甚至來港做生意、居住，發展穆斯林經濟。

報導指出，香港清真美食節上除了有清真認證的小食，還有土耳其麵包、印度薄餅、烤肉串等美食，市民及旅客認為菜式多元新穎，與傳統中式食品大不同，好吃會再買。現場亦有民族舞蹈表演，吸引不少市民駐足欣賞。

鄭泳舜表示，香港擁有數十萬少數族裔，穆斯林社群文化底蘊深厚，但長期缺乏對外宣傳機會。今年首辦的清真美食節透過展示飲食、傳統藝術等元素，讓公眾及遊客深入認識伊斯蘭文化。

他提到，港府近年積極推動穆斯林旅遊政策，例如機場及會展中心已陸續增設穆斯林祈禱室、專用洗手間等設施，下一步可以培訓更多穆斯林導遊，提供文化深度導覽服務，讓遊客體驗「地道的香港多元文化」，「香港有多座歷史悠久的清真寺及具伊斯蘭特色的建築，未來可結合導覽活動，成為文化旅遊的焦點」。

香港 港府 土耳其

上一則

習近平前腳剛走 日艦就停靠中國出資改造的柬埔寨雲壤港

下一則

高關稅下不坐以待斃 義烏老闆們紛學阿拉伯、西班牙語

延伸閱讀

「古惑仔」張耀揚棄影從商 肌肉硬漢變白髮老人

「古惑仔」張耀揚棄影從商 肌肉硬漢變白髮老人
復活節假期 香港旅界：高鐵團火熱 張家界成新貴

復活節假期 香港旅界：高鐵團火熱 張家界成新貴
關注關稅風波 香港主教復活節文告稱憂慮

關注關稅風波 香港主教復活節文告稱憂慮
二月隨傅崐萁赴港團員涉洗錢案被捕 五月底再審

二月隨傅崐萁赴港團員涉洗錢案被捕 五月底再審

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人