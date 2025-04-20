香港「清真美食節」開鑼 伊斯蘭服飾、民族舞紛呈

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 首個戶外清真美食節19日在尖沙咀舉行，設有12個美食攤位，售賣清真認證的小食，吸引眾多市民選購；現場還展示了伊斯蘭服飾、海娜彩繪等的攤位和民族舞蹈表演。主辦單位指全港清真認證食肆已增至280間，期望推廣穆斯林友善文化，能令香港成為穆斯林友善旅遊城市。

文匯報報導，立法會議員鄭泳舜表示，希望各界攜手完善軟硬件設施，結合香港特色伊斯蘭建築等發展清真旅遊線路，打造香港成為穆斯林友善的旅遊城市，同時吸引更多遊客，特別是中東朋友，甚至來港做生意、居住，發展穆斯林經濟。

報導指出，香港清真美食節上除了有清真認證的小食，還有土耳其 麵包、印度薄餅、烤肉串等美食，市民及旅客認為菜式多元新穎，與傳統中式食品大不同，好吃會再買。現場亦有民族舞蹈表演，吸引不少市民駐足欣賞。

鄭泳舜表示，香港擁有數十萬少數族裔，穆斯林社群文化底蘊深厚，但長期缺乏對外宣傳機會。今年首辦的清真美食節透過展示飲食、傳統藝術等元素，讓公眾及遊客深入認識伊斯蘭文化。

他提到，港府 近年積極推動穆斯林旅遊政策，例如機場及會展中心已陸續增設穆斯林祈禱室、專用洗手間等設施，下一步可以培訓更多穆斯林導遊，提供文化深度導覽服務，讓遊客體驗「地道的香港多元文化」，「香港有多座歷史悠久的清真寺及具伊斯蘭特色的建築，未來可結合導覽活動，成為文化旅遊的焦點」。