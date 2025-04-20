李家超遊大澳挺香港本地經濟 嘗沙翁、買蝦醬、賞棚屋

香港特首李家超(右二)遊大澳與旅客親密互動，一同感受「東方威尼斯」的水鄉風情。(中通社)

一連四天的復活節 假期，港人北上人數創新高之際，仍有很多人選擇留港消費，西九文化區藝術公園戶外咖啡節，就吸引不少人到場品嘗特色咖啡；特首李家超則與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟一同到訪大澳，感受「東方威尼斯」水鄉風情，身體力行支持本地經濟，並做好迎黃金周準備。

綜合港媒報導，李家超先是乘船觀賞依河道搭建、縱橫交錯的棚屋和周邊景致，並與船上的外籍留學生聊天。德國留學生表示很喜歡香港 ，「香港很多元化，既是大都會，又可花短短30分鐘，便能置身於大自然環境中」。

下船後李家超在大澳村內遊覽，並在餅店外遇到廣州遊客程小姐。程小姐表示現在廣州南站搭高鐵來港很方便，只需約45分鐘，李家超則向她推介坐艇欣賞棚屋，鼓勵她帶更多朋友來遊覽和多消費。

隨後李家超在餅店購買人氣美食「沙翁」，在海味店購買蝦醬、大蝦米、大地魚粉等本地海產。李家超沿途向不少遊客、市民打招呼，更有不少市民遊客熱情地和李家超自拍。在離開大澳前，李家超在酒吧遇到第一次來港的英國美食博主，她表示香港是擁有最多美食的地方之一，透露將遊覽香港太空館和去海洋公園看熊貓。

李家超昨日在社交平台上表示，旅客們向他反饋，除了喜歡香港繁華外，也想多認識本地文化，因此港府 日後會以創新思維打造香港旅遊，多利用島嶼、鄉郊等資源，做到「香港無處不旅遊」。

此外，西九文化區的戶外咖啡節也吸引不少遊客，其中不少是內地旅客，一個來自東莞的C3 Coffee品牌攤位負責人喬女士表示，香港咖啡文化濃郁，根據前日首天的銷售情況及市場回饋，預計今次活動整體銷售額較預期翻兩三倍。

啟德體育園首個大型社區嘉年華「啟德GET SET GO！」也吸引大批市民入場。市民張先生表示，考慮到子女年幼，且北上人潮太多等因素，故選擇留港過復活節。