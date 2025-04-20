AI換臉美女誘投資 1周在香港騙百萬 警拘503人涉款15億

香港警方近日展開大型打詐行動，共拘捕逾500人。(取材自香港電台)

香港警方近日展開大型打擊詐騙、網路罪案及洗黑錢行動，共拘捕逾500人，涉款逾15億元(港幣，下同，約1.9億美元)，其中一個詐騙中心位於荃灣工廠大廈內的「迷你KK園」，招聘本地年輕人當騙徒，再利用AI 換臉成美女誘投資，或在虛假電商 平台開設網店「創業」，弄得血本無歸。警方懷疑，詐團每周騙款高達100萬元。

綜合港媒報導，港警在4月7日至17日間進行全港反詐騙緝捕行動，共拘捕503人（18至80歲），涉及404宗騙案及科技罪案，以電騙、網購及網上求職騙案為主，涉款15.6億元。

行動當中，警方搗破一個有組織的詐騙中心，涉以AI換臉技術製作的虛擬相片或視頻，冒充美女哄騙受害人開設電商平台，受害人一旦以虛擬貨幣 為網店「充值」即血本無歸。

警方本月10日深夜在荃灣一個工廈單位搗破詐騙中心，拘捕11人，部分人有黑社會背景。該詐騙集團先招募本地年輕人，並提供筆記指導如何設定人設、接觸境外受害人，進而對他們洗腦以榨取財富，警方在行動中檢獲共值逾200萬懷疑犯罪得益，包括名貴手表及跑車。

報導指出，騙徒假裝「年輕貌美及事業有成」的女性，在網上交友平台接觸海外受害人，以話術及AI換臉技術製作虛擬相片或視頻，連日噓寒問暖和炫富，以換取對方信任，繼而以「零風險賺快錢」招徠，遊說他們在虛假電商平台開設網店。

騙徒繼而製作虛假流量及大量訂單，亦會假扮電商平台客服，要求受害人以虛擬貨幣「充值」用作購買及在網店轉售該平台商品，受害人最終無法取回本金，血本無歸，損失5至10萬港元不等。集團每日平均接觸約100名潛在受害人，每周騙款可達百萬。

警方亦發現有犯罪集團涉盜至少21張報失的香港身分證，透過AI技術以自己頭像取代原有頭像，再在網上向多間銀行遞交44個開戶申請，最終有30次通過身份驗證程序開戶。犯罪集團以相關戶口申請借貸及信用卡消費達86萬，並清洗約120萬元犯罪得益，警方本月10日共拘捕8人，包括集團主腦及骨幹。