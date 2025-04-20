AI換臉美女誘投資 1周在香港騙百萬 警拘503人涉款15億
香港警方近日展開大型打擊詐騙、網路罪案及洗黑錢行動，共拘捕逾500人，涉款逾15億元(港幣，下同，約1.9億美元)，其中一個詐騙中心位於荃灣工廠大廈內的「迷你KK園」，招聘本地年輕人當騙徒，再利用AI換臉成美女誘投資，或在虛假電商平台開設網店「創業」，弄得血本無歸。警方懷疑，詐團每周騙款高達100萬元。
綜合港媒報導，港警在4月7日至17日間進行全港反詐騙緝捕行動，共拘捕503人（18至80歲），涉及404宗騙案及科技罪案，以電騙、網購及網上求職騙案為主，涉款15.6億元。
行動當中，警方搗破一個有組織的詐騙中心，涉以AI換臉技術製作的虛擬相片或視頻，冒充美女哄騙受害人開設電商平台，受害人一旦以虛擬貨幣為網店「充值」即血本無歸。
警方本月10日深夜在荃灣一個工廈單位搗破詐騙中心，拘捕11人，部分人有黑社會背景。該詐騙集團先招募本地年輕人，並提供筆記指導如何設定人設、接觸境外受害人，進而對他們洗腦以榨取財富，警方在行動中檢獲共值逾200萬懷疑犯罪得益，包括名貴手表及跑車。
報導指出，騙徒假裝「年輕貌美及事業有成」的女性，在網上交友平台接觸海外受害人，以話術及AI換臉技術製作虛擬相片或視頻，連日噓寒問暖和炫富，以換取對方信任，繼而以「零風險賺快錢」招徠，遊說他們在虛假電商平台開設網店。
騙徒繼而製作虛假流量及大量訂單，亦會假扮電商平台客服，要求受害人以虛擬貨幣「充值」用作購買及在網店轉售該平台商品，受害人最終無法取回本金，血本無歸，損失5至10萬港元不等。集團每日平均接觸約100名潛在受害人，每周騙款可達百萬。
警方亦發現有犯罪集團涉盜至少21張報失的香港身分證，透過AI技術以自己頭像取代原有頭像，再在網上向多間銀行遞交44個開戶申請，最終有30次通過身份驗證程序開戶。犯罪集團以相關戶口申請借貸及信用卡消費達86萬，並清洗約120萬元犯罪得益，警方本月10日共拘捕8人，包括集團主腦及骨幹。
港警亦與內地公安先後搗破兩個活躍於香港及內地的洗黑錢集團。其中一個案件，涉及跨境犯罪集團以假冒官員及客服方式騙取內地受害人的銀行記帳卡資料，再安排從各省招募的傀儡赴港，以內地記帳卡購買黃金金飾，以清洗內地犯罪得益，涉款達1850萬元人民幣。
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