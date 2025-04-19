我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

香江觀察／中美關稅開戰 香港從緩衝區變成前線

香港特派員李春
全球關注中美的關稅大戰。圖為香港的貨櫃碼頭。（新華社）
全球關注中美的關稅大戰。圖為香港的貨櫃碼頭。（新華社）

中美關稅戰近日有傳互開條件，準備開談，但從香港角度看，事情沒那麼簡單，要關注的是風險外溢，內地治港機構有新要求，香港要由長期扮演的緩衝區，走向鬥爭前線。

香港長期扮演著中國內地與外部世界的門戶、窗口角色，內地改革開放後更多提的是橋梁，當發生衝突或經濟危機時，香港作為自由港和特別關稅區，還發揮緩衝區的作用。在上一輪中美貿易戰，香港當然也遭池魚之殃，雖值香港社會動盪，多少也發揮了緩衝區作用。

這次香港本地政商兩界本來還想有所作為，繼續扮演緩衝區角色，但這些念頭和動作都被叫停，源起於相互關聯的3個講話。

首先一個是內地港澳辦主任夏寶龍，15日在香港「全民國家安全教育日」視像致辭，發砲「無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的，天塌不下來」。他又指在香港「媚美、恐美、崇美、幻美者有之」，說香港應「面對美國等外部勢力的遏制打壓、威逼利誘，不屈不撓、堅決鬥爭」。

內地駐港中聯辦其後發出新聞稿，引中聯辦主任鄭雁雄的話，稱夏寶龍致辭是一篇香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文，新聞稿中18次提到「鬥爭」，要求「武裝勇於戰鬥的鬥爭精神，堅定對美鬥爭的必勝信心，並明確香港鬥爭的職責任務。」

第三位就是香港特首李家超，在香港政府總部舉辦就「團結應對美國濫施關稅交流意見」的專題座談會，他提出「港府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，愈戰愈勇，全力維護香港繁榮」。

這些講話的即時反應，是香港總商會原定24日訪美，其成員上午還說行程不變，下午就改口，決定延後訪美行程；香港新民黨亦表示訪美決定延至更平靜的時機。國泰航空要舉辦達拉斯首航活動，美國活動會繼續，但原定當日在香港的慶祝儀式取消。

團體和政黨早前決定訪美，還一度說要約見美國議員及官員，結果扮演傳統緩衝角色的想法做法被叫停，現在要轉向鬥爭，甚至「火力全開、痛快淋漓」，但怎麼個鬥法，還未見有內地方面要求的「實際行動」。現階段看只是就香港作為自由港，在「對等關稅」上的爭持；及可能因「中概回歸」，掀動香港接收安排等，其他如香港郵政停收寄美平郵包裹，多屬應戰之舉，除非關稅戰大面積外溢到外交、政治層面。

香港 關稅 貿易戰

上一則

香港旅遊業界：高鐵團成新趨勢 桂林、張家界成新貴

下一則

港復活節百萬人外遊 商鋪苦守 零售業界憂旺丁不旺財

延伸閱讀

復活節假期 香港旅界：高鐵團火熱 張家界成新貴

復活節假期 香港旅界：高鐵團火熱 張家界成新貴
關注關稅風波 香港主教復活節文告稱憂慮

關注關稅風波 香港主教復活節文告稱憂慮
美股最錢線／中企ADR陷糾紛 面臨下市風險

美股最錢線／中企ADR陷糾紛 面臨下市風險
絕對香港~悅滿樓 正宗粵菜精緻點心 叫好又叫座

絕對香港~悅滿樓 正宗粵菜精緻點心 叫好又叫座

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明