香江觀察／中美關稅開戰 香港從緩衝區變成前線

全球關注中美的關稅大戰。圖為香港的貨櫃碼頭。（新華社）

中美關稅 戰近日有傳互開條件，準備開談，但從香港 角度看，事情沒那麼簡單，要關注的是風險外溢，內地治港機構有新要求，香港要由長期扮演的緩衝區，走向鬥爭前線。

香港長期扮演著中國內地與外部世界的門戶、窗口角色，內地改革開放後更多提的是橋梁，當發生衝突或經濟危機時，香港作為自由港和特別關稅區，還發揮緩衝區的作用。在上一輪中美貿易戰 ，香港當然也遭池魚之殃，雖值香港社會動盪，多少也發揮了緩衝區作用。

這次香港本地政商兩界本來還想有所作為，繼續扮演緩衝區角色，但這些念頭和動作都被叫停，源起於相互關聯的3個講話。

首先一個是內地港澳辦主任夏寶龍，15日在香港「全民國家安全教育日」視像致辭，發砲「無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的，天塌不下來」。他又指在香港「媚美、恐美、崇美、幻美者有之」，說香港應「面對美國等外部勢力的遏制打壓、威逼利誘，不屈不撓、堅決鬥爭」。

內地駐港中聯辦其後發出新聞稿，引中聯辦主任鄭雁雄的話，稱夏寶龍致辭是一篇香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文，新聞稿中18次提到「鬥爭」，要求「武裝勇於戰鬥的鬥爭精神，堅定對美鬥爭的必勝信心，並明確香港鬥爭的職責任務。」

第三位就是香港特首李家超，在香港政府總部舉辦就「團結應對美國濫施關稅交流意見」的專題座談會，他提出「港府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，愈戰愈勇，全力維護香港繁榮」。

這些講話的即時反應，是香港總商會原定24日訪美，其成員上午還說行程不變，下午就改口，決定延後訪美行程；香港新民黨亦表示訪美決定延至更平靜的時機。國泰航空要舉辦達拉斯首航活動，美國活動會繼續，但原定當日在香港的慶祝儀式取消。

團體和政黨早前決定訪美，還一度說要約見美國議員及官員，結果扮演傳統緩衝角色的想法做法被叫停，現在要轉向鬥爭，甚至「火力全開、痛快淋漓」，但怎麼個鬥法，還未見有內地方面要求的「實際行動」。現階段看只是就香港作為自由港，在「對等關稅」上的爭持；及可能因「中概回歸」，掀動香港接收安排等，其他如香港郵政停收寄美平郵包裹，多屬應戰之舉，除非關稅戰大面積外溢到外交、政治層面。