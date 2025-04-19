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香港西九文化區去年訪客逾1530萬人次 超越估算26%

香港新聞組／香港19日電
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西九文化區去年接待逾1530萬人次，超過2023年估算的1260萬人次，增加26%，未來會推出更多節目吸引觀眾入場。圖為香港故宮博物館。（中通社資料照片）
西九文化區去年接待逾1530萬人次，超過2023年估算的1260萬人次，增加26%，未來會推出更多節目吸引觀眾入場。圖為香港故宮博物館。（中通社資料照片）

香港西九文化區指，去年接待逾1530萬人次，超過2023年估算的1260萬人次，增加26%。西9文化區指，未來會推出更多節目吸引觀眾入場。

西九文化區管理局17日宣布與城巴簽訂合作意向書，未來將推出一系列推廣活動，包括在4月25日至7月13日期間，旅客於M+及香港故宮文化博物館售票櫃檯出示Citybus+觀光套票，即可享指定門票9折優惠。

「西九文化區管理局聯乘城巴合作啟動禮」17日在西九文化區舉行，西九和城巴表示，是次合作是管理局與本地公共交通營辦商就文化旅遊的發展首次進行跨界合作，致力鞏固香港作為全球重要的文化旅遊目的地，未來會推出更多聯合推廣項目，例如在不同售票平台上推出多元化的產品套票。

西九文化區去年接待逾1530萬人次，超過2023年估算的1260萬人次，增加26...
西九文化區去年接待逾1530萬人次，超過2023年估算的1260萬人次，增加26%，未來會推出更多節目吸引觀眾入場。圖為戲曲中心。（中通社資料照片）

除出示Citybus+觀光套票可享博物館指定門票優惠外，旅客如訂閱西九電子報，除可獲得西九最新文藝資訊外，亦可享有Citybus+日行者觀光套票原價逾65折優惠。

合作意向書的合作範圍廣泛，涵蓋結合城巴服務與西九文化活動的旅遊產品開發、優化巴士路線、 提升導向系統、及新能源應用等多個重要領域。此外，雙方亦會加強推廣和突出西九的吸引力，包括線上線下宣傳活動以及巴士公告。

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