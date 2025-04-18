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香港迪士尼迎20周年 6月辦歷來最盛大巡遊 推11新花車

香港新聞組／香港18日電
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迎接開業20周年，香港迪士尼樂園度假區17日舉辦「奇妙派對」傳媒預覽活動，周年慶派對活動將於6月28日舉行，內容包括周年限定城堡演出、大型巡遊表演、夜間匯演等。圖為現場賓客參與「奇妙紅毯派對」活動。（中新社）
迎接開業20周年，香港迪士尼樂園度假區17日舉辦「奇妙派對」傳媒預覽活動，周年慶派對活動將於6月28日舉行，內容包括周年限定城堡演出、大型巡遊表演、夜間匯演等。圖為現場賓客參與「奇妙紅毯派對」活動。（中新社）

香港迪士尼樂園為慶祝今年開幕20周年，將於6月28日展開並橫跨一年的一系列慶祝活動──20周年奇妙派對，亮點活動包括長約15分鐘的周年限定城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」、香港迪士尼有史以來最大型巡遊表演，以及用上無人機表演與激光等8種多媒體特效、歷來最盛大的夜間匯演。

文匯報報導，香港迪士尼17日邀請傳媒及來自世界各地的迪士尼「粉絲」等，率先預覽20周年奇妙派對部分活動。有來自廣州的年卡會員精心打扮成米奇造型參與今次活動，並指當年初次到香港迪士尼樂園遊玩時感覺「夢想成真」，期待香港迪士尼日後會發展得愈來愈好，繼續守護旅客的童年。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務執行總監利保樂介紹，20周年奇妙派對活動為期一年，是一個從早到晚的派對，首先將由「迪士尼好友Live：城堡派對」拉開序幕。該表演採用演唱會形式讓旅客沉浸投入派對氣氛中，歌手現場亦將演唱全新20周年主題曲及兩首專屬原創歌曲，米奇與米妮、高飛、唐老鴨等角色將換上全新20周年服飾亮相，睡公主、蒂安娜以及貝兒亦會以從未亮相的派對禮服登場。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務創意總監尹芊彤表示，全新「迪士尼好友巡遊派對」則歷時約30分鐘，將呈獻11架全新花車，合共有逾百位表演者參與，而米奇與好友，以及迪士尼公主的花車上亦有專門設計象徵香港的洋紫荊花圖案，「巡遊的所有花車均是香港迪士尼獨有的，包括第一個達菲與好友主題花車，以及《奇幻魔法屋》主題花車。」

至於號稱歷來最大型的夜間匯演「迪士尼夢光影之旅：星空派對」則首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街，該場歷時近30分鐘的昇華版匯演僅限於20周年期間上演，並運用立體光雕投影、無人機表演與激光等8種多媒體特效，奇妙星粉會於夜空中勾畫出閃耀璀璨的「2」字，與米奇頭像組成20周年標誌。迪士尼樂園及酒店將推出大批20周年商品及逾80款主題美食與飲品，並將提供一系列優惠。

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