濫用港府「百分百擔保貸款」 4公司詐257萬美元 逮6人

金管局副總裁李達志日前表示，中小企融資擔保計畫下百分百擔保特惠貸款，最新壞帳率上升至13.5%。圖為香港金管局。（中新社資料照片）

香港 警方為打擊中小企業詐騙港府 「百分百擔保特惠貸款 」，於16日展開代號「擊築」新一輪執法行動，商業罪案調查科拘捕4家中小企業6人，共涉騙2000萬元（港幣，下同，約257.6萬美元），不排除有更多人被捕。

文匯報報導，在該4家公司中，包括藝園媒體製作有限公司、臥龍科技顧問有限公司， 其中「藝園」為網媒Channel C的營運公司。疑為該公司背後控制人的男子與其妻，以及「藝園」一名女董事和另一名相關連公司女職員，涉嫌串謀以關連公司相互轉帳，先「泵水」（灌水）後「抽水」，製造營業額暴跌逾三成的假象，以符合申請百分百擔保貸款計畫貸款要求，詐騙港府逾1200萬元貸款。

據了解，涉案公司分別為萬佳技術工程有限公司、納爾科技有限公司、藝園媒體製作有限公司及臥龍科技顧問有限公司。4間公司共有3男3女（29歲至45歲），被警方以涉嫌串謀詐騙及詐騙拘捕。首兩間公司各有一名男申請人被捕，共涉騙款近600萬元。「藝園」涉及詐騙900萬元，為本案金額最高一宗。

「藝園」主要業務為營運本地網上媒體Channel C，「臥龍」則為相關連公司，涉詐騙300餘萬元。兩間公司有4人涉嫌串謀詐騙，包括45歲男子陳智行和其35歲姓曾妻子、夫婦旗下一間物流公司42歲姓馮女職員，以及「藝園」一名29歲姓曾女董事。警方前日搜查有關公司辦公室及被捕人住所等，檢獲大量銀行文件、手提電話及電腦等電子裝置調查。

據了解，警方根據情報展開調查，懷疑Channel C相關營運者涉嫌詐騙港府百分百擔保特惠貸款，但沒有向員工支付工資。調查所知，Channel C並無在公司註冊處或商業登記署註冊，但其營運地址與藝園媒體製作有限公司共用葵涌一棟工業大廈的同一單位。

雖然「藝園」的董事兼股東是一名29歲姓曾女子，同時是臥龍科技顧問有限公司帳戶的用戶，但調查發現，案中姓陳男子是「藝園」的銀行帳戶用戶之一，也是「臥龍」等4間公司的董事，包括與妻子共同擁有一間物流公司，懷疑陳是背後控制人。