香港航空業輸入外勞 第3輪再獲批2206配額

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 16日公布，運輸業輸入勞工計畫──航空業第三輪申請的審批工作已經完成，運輸及物流局批准34間公司共2206個配額的申請，包括地勤人員、機坪服務員及機艙工作員等計畫下所有10個工種。

綜合港媒報導，當局表示，在完成第三輪申請後，計畫下的6300個配額已全數批出。運輸及物流局會適時公布計畫的未來路向，包括輸入勞工合約到期的安排。

第三輪申請期為3月18日至31日，其間有34間合資格申請配額的公司申請共3292個輸入勞工配額。經運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組審批後，運輸及物流局常任祕書長決定批准34間公司共2206個配額的申請，即首兩輪申請後所有未被使用配額。

其中地勤人員申請最多，申請數目達951個，最終批出510個配額；其他批出配額數目較多的工種包括機坪服務員（472）、機艙工作員（328）、維修員（232）、客戶服務員（206）等。

在計畫下，獲批的合資格公司須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400港元（約51.5美元），而機管局亦會撥出與申請人繳交總額相若的款項。在港府的推動及機管局的統籌下，有關款項會繼續用以補貼負責機場運作的本地前線員工的交通費用。