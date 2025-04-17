港Coldplay開唱收114投訴 270美元門票只看到工作人員

比照過苦主分享的圖片與座位表後，發現在舞台後側的座位是重災區。（取材自小紅書）

英國樂團Coldplay上周在香港 啟德體育園完成4場演唱會，其間有觀眾投訴座位視線受阻。有人稱持逾2099元（港幣，下同，約270美元）門票，卻發現座位處於舞台後側，全程要「負角度」看表演，

只 看到工作人員進出。消委會截至16日下午5時，接獲114宗相關的投訴個案。消委會總幹事黃鳳嫺16日稱，將聯絡相關消費者索取交易紀錄，並已將部分個案交予主辦方及售票方跟進。

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的首場演唱會，8日晚上8時半開場，5萬個座位全場爆滿。（中通社）

綜合香港01、文匯報等港媒報導，比對Coldplay演唱會觀眾分享的圖片與座位表，視線受阻的重災區處於舞台兩側，票價分別售2099元、1699元、1299元及999元。有不少苦主形容是「負角度後台位」，特別是持2099元門票的觀眾，視線被大型黑布和器材遮擋，幾乎全程看不到樂團，甚至「只能看工作人員出出入入」，有觀眾在自嘲，入場看Coldplay，變了看「Crewplay」，即後台工作人員表演。

另外，在舞台斜前方、藍色區域範圍，有持999元的觀眾門票亦「當災」，位置被主場館的樓梯，遮擋了大部份視線，未能看到三分之二的舞台。而視線受阻得最嚴重的，是最近台前又在後側的座位，由於舞台有一定高度，坐在最前的觀眾抬頭只看得到舞台，而看不到舞台上有什麼。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，截至16日晚接獲114宗涉及「視線受阻」的投訴，投訴的消費者分為兩類，一類稱在購票時，網站沒有說明該座位視線會受阻，觀眾在入場前才發現門票印有「視線受阻」的字眼，因此感到受騙；另一類是購票時，已知悉視線會受阻，但入場後發現「阻得太誇張」。

她表示，消委會正向投訴人索取交易紀錄等資料，並已接觸主辦單位及售票機構，陸續轉交個案讓他們跟進。黃鳳嫺透露，有投訴人主要希望藉此表達不滿，亦有人表明要求賠償。比照過苦主分享的圖片與座位表後，發現在舞台後側的座位是重災區，有關位置門票分別售2099元、1699元、1299元及999元。

她表示，若果門票已列明「視線受阻」，主辦方也可交代受阻程度和如何受阻，讓消費者判斷是否購買。她指，主辦方應「經一事長一智」，今次雖成功出售所有門票，但演出後引起投訴或負面報道，會為機構留下負面形象。