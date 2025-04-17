我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

港網購騙案年增3成 15%涉演唱會票 有人被騙12.8萬美元

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港警方去年錄得3萬3903宗科技罪案，比前年輕微下跌0.6%；損失金額逾51億元（港幣，下同，約6.5億美元），亦比前年減少6.7%。不過，當中的網上購物騙案錄得1萬1559宗，比前年增加近3成，當中不少與演唱會等大型活動門票有關，占整體網購騙案逾15%，涉款接近1800萬元，最大損失個案被騙近百萬元（約12.8萬美元）。

綜合香港電台、明報報導，警方表示，去年損失金額最大的一宗相關案件，一名40歲本地女子經即時通訊軟件Telegram群組，購買演唱會門票後沒收到門票，最初被騙300元。之後有自稱娛樂公司職員聯絡她，誘使她以折扣優惠購買多張演唱會門票，再以多個藉口要求事主轉帳。事主在一個月內合共轉帳256次，被騙接近100萬元。

網罪科網絡安全組警司陳純青稱，大型活動隨著啟德體育園開幕陸續舉辦，料騙徒看準機會訛稱售內部門票，呼籲市民小心。例如訛稱有內部門票或可以內部認購理想位置的座位。騙徒很多時會利用不同藉口，要求事主先付款，再用不同理由拖延交收門票，最後失去蹤影，令事主直至活動當日才發現受騙。

警方提醒市民，網購要光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收，付款前應先查證賣家的電話號碼、銀行戶口號碼，及社交平台專頁名稱等資料。如有懷疑，可透過警方「防騙視伏器 」評估有關資料的風險。

此外，香港網購騙案去年占科技罪案34.1%，涉約3.56億元，較前年飆87%。最大宗個案涉及61歲男商人，他去年7月在微信認識騙徒，兩人改用WhatsApp聯繫，騙徒聲稱可用優惠價錢兌換人民幣，並將約300萬元支票存進事主戶口，事主遂把約280萬元人民幣（約38.3萬美元）匯款至騙徒外地戶口，其後獲銀行通知「彈票」才報警。

去年逾4網購騙案與「彈票」相關，涉近2200萬元。網罪科總督察梁以德稱，部分人對戶口結餘存誤解，帳面結餘或戶口結餘可能包括未結算的支票或交易款項，可用結餘才是可供提取的款項，提醒謹慎分辨。

部分網購騙案涉facebook偽冒專頁及二手買賣平台Carousell。警方去年移除逾1.1萬個可疑專頁或用戶，並以串謀詐騙等拘捕10496人；今年首季移除逾2000個可疑專頁或用戶，首4個月拘逾200人。

香港 微信 WhatsApp

上一則

中在關稅戰人事備戰 李成鋼任貿易談判代表

下一則

關稅戰搶出貨／中首季GDP年增5.4％ 優預期卻提前放緩

延伸閱讀

四月貴騰賭場大酒店開走夢幻名車、樂享現場演唱會，泳池重新開放！

四月貴騰賭場大酒店開走夢幻名車、樂享現場演唱會，泳池重新開放！
婦女網購美容針 賣家到府注射後「肉毒桿菌中毒」插管

婦女網購美容針 賣家到府注射後「肉毒桿菌中毒」插管
等35年才獻出第1次 台灣歌手王瑞霞秀深V禮服

等35年才獻出第1次 台灣歌手王瑞霞秀深V禮服
蔡琴不期待唱上大巨蛋？老友蔡詩萍還原：答案很感人、細膩

蔡琴不期待唱上大巨蛋？老友蔡詩萍還原：答案很感人、細膩

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普