港網購騙案年增3成 15%涉演唱會票 有人被騙12.8萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 警方去年錄得3萬3903宗科技罪案，比前年輕微下跌0.6%；損失金額逾51億元（港幣，下同，約6.5億美元），亦比前年減少6.7%。不過，當中的網上購物騙案錄得1萬1559宗，比前年增加近3成，當中不少與演唱會等大型活動門票有關，占整體網購騙案逾15%，涉款接近1800萬元，最大損失個案被騙近百萬元（約12.8萬美元）。

綜合香港電台、明報報導，警方表示，去年損失金額最大的一宗相關案件，一名40歲本地女子經即時通訊軟件Telegram群組，購買演唱會門票後沒收到門票，最初被騙300元。之後有自稱娛樂公司職員聯絡她，誘使她以折扣優惠購買多張演唱會門票，再以多個藉口要求事主轉帳。事主在一個月內合共轉帳256次，被騙接近100萬元。

網罪科網絡安全組警司陳純青稱，大型活動隨著啟德體育園開幕陸續舉辦，料騙徒看準機會訛稱售內部門票，呼籲市民小心。例如訛稱有內部門票或可以內部認購理想位置的座位。騙徒很多時會利用不同藉口，要求事主先付款，再用不同理由拖延交收門票，最後失去蹤影，令事主直至活動當日才發現受騙。

警方提醒市民，網購要光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收，付款前應先查證賣家的電話號碼、銀行戶口號碼，及社交平台專頁名稱等資料。如有懷疑，可透過警方「防騙視伏器 」評估有關資料的風險。

此外，香港網購騙案去年占科技罪案34.1%，涉約3.56億元，較前年飆87%。最大宗個案涉及61歲男商人，他去年7月在微信 認識騙徒，兩人改用WhatsApp 聯繫，騙徒聲稱可用優惠價錢兌換人民幣，並將約300萬元支票存進事主戶口，事主遂把約280萬元人民幣（約38.3萬美元）匯款至騙徒外地戶口，其後獲銀行通知「彈票」才報警。

去年逾4網購騙案與「彈票」相關，涉近2200萬元。網罪科總督察梁以德稱，部分人對戶口結餘存誤解，帳面結餘或戶口結餘可能包括未結算的支票或交易款項，可用結餘才是可供提取的款項，提醒謹慎分辨。

部分網購騙案涉facebook偽冒專頁及二手買賣平台Carousell。警方去年移除逾1.1萬個可疑專頁或用戶，並以串謀詐騙等拘捕10496人；今年首季移除逾2000個可疑專頁或用戶，首4個月拘逾200人。