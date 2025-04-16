報復關稅香港出招了… 即起停收寄美平郵小額包裹 4/27停收空郵包裹

香港郵政即日起停收寄往美國平郵小額包裹。圖為運輸中的包裹。(美聯社)

市場傳出，基於中國對美國徵收「對等關稅 」採取報復性加稅，美國決定把原擬向中國內地和香港 的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%，生效日期維持在今年5月2日，並調高付運美國而內載貨品郵件的關稅。香港郵政 即日起暫停接收寄往美國內載貨品的平郵郵件，另於本月27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。

明報報導，如市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人，於4月22日起安排退件及退款。香港郵政提醒，寄件往美國的香港市民需有心理準備要繳付高昂和不合理費用。其他只內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。

日前，美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%下，法人機構認為，此關稅將不利電商需求，同時，對航空貨運市場產生影響，下半年市場展望的不確定性升高。

香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響，涉及所有供應鏈及產品，小至手機殼，大至大型家電，甚至食品及其他民生日用品都會受影響。

經濟通通訊社報導，劉浩然指出，業界相信未來數個月公司營運上不容樂觀，但不會坐以待斃。