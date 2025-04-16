我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

報復關稅香港出招了… 即起停收寄美平郵小額包裹 4/27停收空郵包裹

香港新聞組╱香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港郵政即日起停收寄往美國平郵小額包裹。圖為運輸中的包裹。(美聯社)
香港郵政即日起停收寄往美國平郵小額包裹。圖為運輸中的包裹。(美聯社)

市場傳出，基於中國對美國徵收「對等關稅」採取報復性加稅，美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%，生效日期維持在今年5月2日，並調高付運美國而內載貨品郵件的關稅。香港郵政即日起暫停接收寄往美國內載貨品的平郵郵件，另於本月27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。

明報報導，如市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人，於4月22日起安排退件及退款。香港郵政提醒，寄件往美國的香港市民需有心理準備要繳付高昂和不合理費用。其他只內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。

日前，美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%下，法人機構認為，此關稅將不利電商需求，同時，對航空貨運市場產生影響，下半年市場展望的不確定性升高。

香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響，涉及所有供應鏈及產品，小至手機殼，大至大型家電，甚至食品及其他民生日用品都會受影響。

經濟通通訊社報導，劉浩然指出，業界相信未來數個月公司營運上不容樂觀，但不會坐以待斃。

香港 關稅 郵政

上一則

深圳七旬婦被誤診罹癌 遭切5器官離世 法院判醫院賠償

下一則

四通橋事件又現…成都掛布條要民主 籲政治體制改革

延伸閱讀

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元
繼半導體和藥品後 川普再啟動關鍵礦產調查

繼半導體和藥品後 川普再啟動關鍵礦產調查
台航運大亨大手筆置產 彭博：德翔海運陳家砸港幣2.6億買港豪宅

台航運大亨大手筆置產 彭博：德翔海運陳家砸港幣2.6億買港豪宅
白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議

白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

2025-04-10 19:32

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種