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香港機場全球最忙 最佳機場升至第6

香港新聞組╱香港16日電
香港國際機場三跑道系統將於去年11月28日啟用，預計啟用後，有助香港成為更強大的國際航空樞紐。(中新社資料照片)
香港國際機場三跑道系統將於去年11月28日啟用，預計啟用後，有助香港成為更強大的國際航空樞紐。(中新社資料照片)

國際機場協會14日公布2024年全球最繁忙貨運機場排名，香港國際機場於2024年處理490萬噸貨物，居全球榜首，這是香港國際機場自2010年以來第14次被評為「全球最繁忙貨運機場」；另國際航空評級機構SKYTRAX公布2025年最佳機場排行榜，香港國際機場大幅躍升，由去年的第11位躍升至第6位。

綜合港媒報導，機管局行政總裁張李佳蕙表示，多年來，香港國際機場屢獲「全球最繁忙貨運機場」的殊榮，充分體現了機管局一直力求創新、把握機遇，提升貨運服務的決心。

她指出，隨著三跑道系統投入使用，機管局將繼續與航空貨運業界攜手合作，充分利用香港國際機場的獨特優勢，增強香港在經濟不確定性和挑戰中的韌性，鞏固香港國際機場作為世界領先航空樞紐的地位。

據報導，香港作為世界高評的重要航空樞紐，在SKYTRAX早前公布最新「全球最佳機場排名」，調查於2024年8月至2025年2月進行，收集超過1300萬名全球旅客的評分，新加坡樟宜機場憑其室內設施以及娛樂等重返榜首，這次已是樟宜機場13度位列此排行榜第一。

香港成績亮眼躍升至第6位，並且贏得「全球最佳機場出入境服務」大獎，是繼2015年、2016年、2019年及2020年後第5度獲得此項殊榮。

另外，今年更新增「最佳洗手間」及「最乾淨機場」兩獎項，香港機場都名列前5名。

香港國際機場去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙的貨運機場...
香港國際機場去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙的貨運機場。(中通社資料照片)

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