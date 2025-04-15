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夏寶龍：美國不是要我們的稅，是要我們的命

記者謝守真／即時報導
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港澳辦主任夏寶龍痛斥美國對香港加徵關稅霸道無恥，並稱「美國不是要我們的稅，而是要我們的命」。（圖／取自大公文匯網微博）
港澳辦主任夏寶龍痛斥美國對香港加徵關稅霸道無恥，並稱「美國不是要我們的稅，而是要我們的命」。（圖／取自大公文匯網微博）

中國港澳辦主任夏寶龍15日在香港的「全民國家安全教育日」透過影像發表致辭，痛斥美國對香港加徵關稅霸道無恥。他表示，「美國不是要我們的稅，而是要我們的命」，並形容美國是破壞香港的最大黑手，打壓無所不用其極。他還直言，要「讓美國那些鄉巴佬們，在中華民族五千年文明面前哀鳴吧」。

綜合《香港01》、大公文匯網等港媒報導，15日是第十個「全民國家安全教育日」，香港維護國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮暨主題講座。夏寶龍以視訊發言稱，美國制裁中國與香港官員是「黔驢技窮」，對作為自由港的香港徵收145％關稅是「蠻橫霸道、無恥至極」。過去10年，美國對香港貿易順差達2,715億美元，香港是美國最大貿易順差地，但美國依然對香港如此加徵關稅，「簡直是蠻橫霸道、無恥之極！」

夏寶龍說，這讓世人更加看清，美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮的最大黑手，「它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。」他並提及，無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，更加沒什麼好怕的，天塌不下來。若認為向求美國獻媚、跪低、求饒，就能換取和平、尊重、發展，是「極其幼稚」，「大家要丟掉幻想」，提醒關鍵時刻出賣國家利益將背負歷史罵名，「背叛祖國不會有好下場」。

夏寶龍還指出，「外部勢力妄圖搞亂香港，讓香港回到過去的動盪不安，那是癡心妄想！外部勢力妄圖阻礙我們過上美好生活，讓我們回到過去的一窮二白，那是癡心妄想！外部勢力妄圖阻礙我們過上美好生活，讓我們回到過去的一窮二白，那是宰癡心妄想！外部勢力妄圖遲滯甚至中斷中華民族偉大復興，讓我們回到過去任人割痴的悲慘境地，那是心癡心妄想！」

此外，夏寶龍強調，中國人民從苦難中一路走來，「誰妄圖讓我們重回積貧積弱，誰就是我們的敵人」。美國再三對香港打壓，只會加速其在港代理人滅亡，必遭反噬，「讓美國那些鄉巴佬們，在中華民族五千年文明面前哀鳴吧！」

夏寶龍呼籲，希望工商界要支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，為香港繁榮穩定注入更多活水。

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