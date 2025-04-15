港Q1旅客1220萬人次 年增9%疫後新高 非內地市場增長

香港旅遊發展局14日公布，今年首季共錄得約1220萬訪港旅客人次，是疫情後的季度新高。（中通社）

香港 旅發局14日公布，上月有382萬旅客人次訪港，按年升12%；今年第一季共錄得約1220萬訪港旅客人次，按年增加9%，是疫情後的季度新高。其中內地旅客占925萬人次，非內地旅客人次為298萬，分別按年上升6%及18%。

綜合香港電台、文匯報報導，旅發局表示，非內地市場旅客量於首季繼續保持平穩增長，短途市場以日本、南韓及台灣表現較佳，首季訪港旅客量按年增幅各達三成或以上；長途市場方面，首季來自美國和加拿大的旅客按年錄得雙位數增幅，澳洲 則於長途市場中表現更佳，同比增長32%。

另外，繼上月推出「香港盛匯超級三月」推廣活動，旅發局再推出全新主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，主力推廣由現在至6月的本地傳統節日和活動，例如元朗天后寶誕會景巡遊、長洲太平清醮、維園佛誕嘉年華、中華文化節、香港非遺月等，以及城中的藝術文化活動，包括法國五月（French May）、Affordable Art Fair Hong Kong等。

為配合主題宣傳，旅發局將於5月1日晚上在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶，即天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；另正值五一黃金周內地旅客出遊旺季，旅發局將加強在內地市場推介旅遊攻略。

除了5月1日以三大非遺節慶為主題的無人機表演外，6月亦將迎來由旅發局主辦的「香港國際龍舟邀請賽」，屆時在賽事以外，岸上亦有日夜美食「打卡」熱鬧節目。旅發局將透過Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台特設「香港節慶 文化躍動」專頁，搜羅不同的精采活動，涵蓋實用旅遊攻略，包括浴佛節小貼士、長洲遊玩心得等，以及精選地道文化導賞團和工作坊，協助旅客與市民深入體驗傳統文化盛事。

旅發局亦將於官方社交平台深入介紹每個活動，讓旅客和市民更全面地享受多個節慶文化盛事，以及邀請多名KOL到港，體驗香港傳統節日和文化氛圍，向全球放送本地傳統文化魅力。

五一黃金周將至，旅發局會圍繞全新主題推廣活動，針對內地市場推出一系列旅遊攻略，透過小紅書、微信 、微博、抖音等熱門社交平台特別推介不同的香港主題旅遊。Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台內會整合及不斷更新公共交通資訊、香港主要景點開放時間等，方便旅客及市民瀏覽詳情和編排行程。