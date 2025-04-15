美對港順差219億美元 港美商會盼美區別中、港貿易待遇

香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國對全球大加關稅 ，香港 同受牽連。香港美國商會認為，香港長期以來一直是自由經濟和貿易的支持者，現時卻「處於夾縫中」，商會對香港目前「困境」深感「不幸」，因為去年美對港順差219億美元，雙方貿易互惠互利，很多會員受關稅影響，指美國關稅政策對全球經濟造成巨大後果，希望美國能區分香港與內地的貿易待遇。

明報報導，美商會又指出，根據《關稅及貿易總協定》，香港屬單獨關稅區，監管和貿易法律框架有別於內地，認為貿易夥伴作貿易政策決定時應分開考慮香港；又稱香港作為世界貿易組織（WTO ）的成員，經濟及貿易地位與其他WTO成員看齊。另外，商會稱香港繼續維護自由港地位，對美國或其他夥伴沒有開徵進口貨品關稅，也無實施關稅配額。

據報導，美商會認為，以細微差別方式對待香港，以體現香港獨特地位、在全球貿易中關鍵作用，對促進合作和經濟增長至關重要。

報導稱，有2000會員的美商會表示，香港一直是多數會員的區域商業中心，包括許多財富500強企業。商會稱，2024年美國對香港的商品貿易順差達219億美元，凸顯雙方「互惠互利、互相依存的穩健經貿關係」；而美國與香港的貨物貿易總額約338億美元，支持着14萬個就業機會；大量員工為在美國有商業利益的香港或跨國公司工作。

另外，香港01報導指出，香港物流發展局14日召開會議，會上運輸及物流局長兼物流發展局主席陳美寶就美國關稅措施聽取物流業界意見。運物局提出企業循五大策略應對，包括：一、開拓新興市場；二、加強與粵港澳大灣區港口協作共同開拓新貨源；三、豁免部分貨物的出入口許可證要求以吸引更多中轉貨物；四、深化與國際港口和船舶合作；五、擴大航運及航空網絡，以期為香港物流業尋找新增長點，鞏固及提升香港作為國際航運中心、國際航空樞紐和國際物流樞紐的地位和競爭力。