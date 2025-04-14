香港警隊：研引機械狗協助執法

香港示意圖。(圖/shutterstock)

科技發展一日千里，未來將更廣泛地應用於港府 的工作。香港 警務處長周一鳴13日表示，正研究在所有智慧燈柱加裝閉路電視，以及考慮引入機械人及機械狗等協助執法。

文匯報報導，周一鳴表示，警務處去年在全港安裝615組閉路電視，至上月底成功協助偵破226宗案件，包括兇殺及搶劫等嚴重罪案，反映成效理想，因此目標於今年內增至2000組閉路電視，未來數年則每年再有最多2500組，「（長遠）有機會每行幾步就有一部。」警方考慮將安裝範圍擴展至非罪案黑點區域，暫時未有終極目標數量。

他續說，警方正研究在所有智慧燈柱加裝閉路電視，「不論在傳輸及方便程度等各項因素都頗為適合。」他並期望整合其他港府部門的鏡頭系統，直接支援警方執法，以達至防罪滅罪的作用。

他表示，未來亦會積極研究引入機械人及機械狗協助警政工作，「究竟是用作捉賊抑或其他工種之上，或是可以帶同一起出外巡邏，目前仍屬很初階的研究階段。」他亦提到，現時無人機於警務工作上的用量不小，例如煙花匯演時可利用無人機以俯瞰視角觀察人流數量，希望日後可減少人手，又會於短期內試行透過無人機到郊區等較偏遠地方進行高空巡邏工作。