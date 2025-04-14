香港財政司長：準備好迎海外中概股回流

香港財政司長陳茂波（左五）13日參觀香港國際創科展智慧香港展館，聽取有關「智慧市民」展區中各項機械人的介紹。旁為創新科技及工業局副局長張曼莉（左一）、數字政策專員黃志光（左六）及香港貿易發展局主席林建岳博士（左二）。（中通社）

美國早前向全球貿易夥伴濫施「對等關稅 」，香港 財政司長陳茂波13日在公開活動及網誌中剖析，環球市場不穩定，但香港依舊維持自由港和自由貿易政策不變，歡迎世界各地企業和人才，堅定保持資金、貨物、資訊和人才自由流動，凸顯香港市場的穩定和吸引。

文匯報報導，對於有報導指，海外上市的中概股希望回流，他已指示香港證監會和港交所做好準備，令香港成為這些回流企業首選的上市地。他強調，對於香港來說是百年變局中又一機遇。香港各表示，關稅戰帶來風險，但也從中看見更大的機遇，呼籲業界堅守香港的優勢，把握關稅戰催生的潛在機遇。

陳茂波在一篇名為《百年變局中又一香港機遇》的網誌中引述，國家主席習近平 日前會見來華訪問的西班牙首相桑切斯時講的「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己」一番話。

陳茂波說，國家以堅定而明確的立場持續推進高水平對外開放，堅持推動更公平和普惠包容的經濟全球化和自由貿易，堅持以合作、互利、共贏為目標，為全球發展提供穩定支撐，「這是我們應對這場關稅戰的最大底氣」。

他透露，上周開始至今，港匯持續偏強，港元兌美元仍處於強方水平，顯示資金仍留在香港市場。港股經過上周一跌勢後大致穩定，市場整體繼續暢順有序運作。

他強調，香港早年已加強了「全天候、聯動式、跨市場」的實時市場監控機制，防範尤其在市場信心脆弱時可能突然湧現的風險。