被警告「不解散便被捕」 港民主黨授權中委會跟進解散

成立超過30年的香港民主黨，2月宣布將啟動解散程序，該黨13日召開特別會員大會，會議同意授權中央委員會進一步跟進解散事宜。左為黨主席羅健熙。（ 美聯社）

成立超過30年的香港民主黨 ，2月宣布將啟動解散程序，該黨13日召開特別會員大會，會議同意授權中央委員會進一步跟進解散事宜。黨主席羅健熙表示，絕大多數出席者通過授權中委會進一步跟進解散，而目前還未有解散時間表。該黨副主席莫建成補充指，今年度未必可完成清盤事宜。

綜合明報、香港01等港媒報導，民主黨13日召開特別會員大會，逾九成出席黨員通過授權該黨中委會跟進解散事宜，意味距離正式解散再近一步。羅健熙表示，及後需再召開會員大會表決是否正式清盤，目前沒有確切時間表，要先處理行政及財務等事宜。出席會議的創黨成員李華明表示，民主黨在目前形勢下別無他法，「捱下去都很難捱」，亦不想中委會受到「不必要的迫害」，評估該黨須於立法會選舉前解散。

李華明稍早曾表示，有中國官員直接告訴他，這件事應該在今年12月的立法會選舉前完成，「意思就是，我們應該在那之前消失。」而路透11日曾引述民主黨5名黨員透露，決定解散前受北京官員或中間人警告，若民主黨不解散便會面臨被捕等「嚴重後果」。報導引述港府稱個別團體解散或停運，與香港法律保障的權利與自由完全無關。

香港民主黨特別會員大會下午2時召開，議決「通過授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」的事宜，出席的64人包括中委吳永輝、前主席劉慧卿、創黨成員李華明等，另有40多人會前授權投票 。羅健熙在會後表示，13日有授權加親自出席的會員有110人，會上有超過9成通過授權中委會跟進解散。有與會者稱，羅健熙在會上一度激動落淚。

羅健熙指出，此次特別會員大會並非已決定解散，而是希望取得中委會授權，進一步跟進解散事宜。但他說，除非突然有大轉變，否則今次的投票意向將延續至下一次會員大會。

羅健熙表示，黨內專責解散的三人小組過去兩個月開了兩次會員諮詢會、交流會，現在正物色法律顧問、會計等專業人士去安排解散，確保程序妥當。他說，暫未正式接觸任何公司處理清盤，該黨會在清盤前舉行會員大會，在大會上需要有75%的會員投票通過，才能正式展開清盤程序。被問到民主黨是否收到提醒須於12月前解散，以及是否受壓，他均稱不便回應。

羅健熙說，如果有剩餘的黨產會捐給為香港努力工作的團體，強調不考慮捐予海外團體。

香港民主黨在1997年香港回歸後曾是民主派最大政黨，民主黨創黨成員、前主席楊森表示，年初曾有中方人員向他表明民主黨須解散，否則可能會有後果，他曾在黨內討論會解釋情况，亦在13日會前呼籲黨友授權中委會處理解散程序。