Coldplay香港4場演唱會吸20萬觀眾 餐飲生意多3成

香港示意圖。(圖/shutterstock)

英國搖滾樂隊Coldplay在香港 啟德體育園主場館舉辦的演唱會，昨晚迎來尾場演出，啟德體育園表示，四場演出共吸引約20萬名來自海外、內地及香港的觀眾入場。昨日雖然下雨，但不減演唱會粉絲熱情，帶旺周邊商戶生意，有市集攤檔負責人稱演唱會期間各地旅客到來，不少粉絲於進場前與散場後光顧，消費豪爽。

大公報報導，在啟德體育園主場館毗鄰的美食海灣，市集自上月底開放至本月21日，逢周五、六、日經營，有約20個攤檔，售賣台式小食、串燒、精釀啤酒、意式雪糕等。

Sea-Sau攤檔負責人林小姐表示，演唱會舉辦期間，生意頗為可觀，周五全日約有百餘人購買香腸、熱狗、雞尾酒等，散場後仍有不少人購買。顧客以訪港旅客為主，外國與內地旅客各佔一半，「旅客消費向來都爽快，也不會特別在意是否有優惠，平均每人都消費100多元（港元，下同，約13美元）。」

林小姐說，演唱會對城市經濟真的有明顯帶動作用，尤其能夠讓各地的粉絲飛來香港，再住一、兩日，「大家高高興興來，我們做生意也開心，而且每場演唱會上萬人、表演四日，這樣可以計算，每日可以帶來多少生意，拉動酒店、餐飲、航空等行業發展。」

據報導，正在啟德Airside商場地下露天廣場舉行的美食市集，售賣甜品的攤檔負責人稱，在周五、六的演唱會帶動下，每日生意又較平時多兩、三成，很多人在演唱會前先來附近逛下，從啟德站步行到主場館中間經過Airside，不少人順道吃吃逛逛，夜晚演出結束後，大家也會來買些宵夜，故市集會一直到夜晚12時才收檔。

此外，明報報導，九龍衝鋒隊警員前晚在主場館巡邏時發現形迹可疑男子，截停調查後相信，一男子擅自帶另外兩人進場看演唱會，遂以涉嫌串謀詐騙拘捕三男子。據悉，有清潔公司經理帶同老闆及其兒子進場。

前晚是Coldplay演唱會第三場。據了解，警員前晚9時許巡邏時，發現兩名男子在主場館一樓伴航廳內，觀看演唱會超過15分鐘，上前調查得悉兩人為父子關係，父親是一間清潔公司的擁有人，而該公司是演唱會期間負責清潔的承辦商；其後得知二人是由另一男經理帶領入場，該男經理為涉事父親的下屬。

據悉，警方調查期間，三人手腕上均戴有工作人員手環，有人聲稱是在場監督清潔工作，惟該清潔公司的負責範圍是五樓看台，而各人身處一樓位置。

這次並非體育園首次傳出有工作人員帶人「走後門」。上月1日體育園開幕禮，有傳媒揭發一名操普通話男子收取每人1000至1500元後，帶無票者經後門進場，其間毋須安檢。