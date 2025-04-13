我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

Coldplay香港4場演唱會吸20萬觀眾 餐飲生意多3成

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

英國搖滾樂隊Coldplay在香港啟德體育園主場館舉辦的演唱會，昨晚迎來尾場演出，啟德體育園表示，四場演出共吸引約20萬名來自海外、內地及香港的觀眾入場。昨日雖然下雨，但不減演唱會粉絲熱情，帶旺周邊商戶生意，有市集攤檔負責人稱演唱會期間各地旅客到來，不少粉絲於進場前與散場後光顧，消費豪爽。

大公報報導，在啟德體育園主場館毗鄰的美食海灣，市集自上月底開放至本月21日，逢周五、六、日經營，有約20個攤檔，售賣台式小食、串燒、精釀啤酒、意式雪糕等。

Sea-Sau攤檔負責人林小姐表示，演唱會舉辦期間，生意頗為可觀，周五全日約有百餘人購買香腸、熱狗、雞尾酒等，散場後仍有不少人購買。顧客以訪港旅客為主，外國與內地旅客各佔一半，「旅客消費向來都爽快，也不會特別在意是否有優惠，平均每人都消費100多元（港元，下同，約13美元）。」

林小姐說，演唱會對城市經濟真的有明顯帶動作用，尤其能夠讓各地的粉絲飛來香港，再住一、兩日，「大家高高興興來，我們做生意也開心，而且每場演唱會上萬人、表演四日，這樣可以計算，每日可以帶來多少生意，拉動酒店、餐飲、航空等行業發展。」

據報導，正在啟德Airside商場地下露天廣場舉行的美食市集，售賣甜品的攤檔負責人稱，在周五、六的演唱會帶動下，每日生意又較平時多兩、三成，很多人在演唱會前先來附近逛下，從啟德站步行到主場館中間經過Airside，不少人順道吃吃逛逛，夜晚演出結束後，大家也會來買些宵夜，故市集會一直到夜晚12時才收檔。

此外，明報報導，九龍衝鋒隊警員前晚在主場館巡邏時發現形迹可疑男子，截停調查後相信，一男子擅自帶另外兩人進場看演唱會，遂以涉嫌串謀詐騙拘捕三男子。據悉，有清潔公司經理帶同老闆及其兒子進場。

前晚是Coldplay演唱會第三場。據了解，警員前晚9時許巡邏時，發現兩名男子在主場館一樓伴航廳內，觀看演唱會超過15分鐘，上前調查得悉兩人為父子關係，父親是一間清潔公司的擁有人，而該公司是演唱會期間負責清潔的承辦商；其後得知二人是由另一男經理帶領入場，該男經理為涉事父親的下屬。

據悉，警方調查期間，三人手腕上均戴有工作人員手環，有人聲稱是在場監督清潔工作，惟該清潔公司的負責範圍是五樓看台，而各人身處一樓位置。

這次並非體育園首次傳出有工作人員帶人「走後門」。上月1日體育園開幕禮，有傳媒揭發一名操普通話男子收取每人1000至1500元後，帶無票者經後門進場，其間毋須安檢。

香港

上一則

中九龍幹線年底完工 繁忙時間可省25分鐘車程

下一則

香港將增設7000監視器 新警務處長：防止罪案

延伸閱讀

王晶又開轟…突PO文罵25歲「香港頂流」 要他「滾出娛樂圈」

王晶又開轟…突PO文罵25歲「香港頂流」 要他「滾出娛樂圈」
香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃
為確保公共秩序 香港警務處擬至2027年全港安裝六至七千支監視器

為確保公共秩序 香港警務處擬至2027年全港安裝六至七千支監視器
楊丞琳秀「廣東話」引網友熱議：口音好奇怪

楊丞琳秀「廣東話」引網友熱議：口音好奇怪

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠