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香港4月罕見狂風暴雨 跨境渡輪停航 旅客延長留港消費

香港新聞組／香港13日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港昨日受冷鋒相關雷雨影響，傍晚開始有大驟雨，赤鱲角和塔門等錄得每小時約70公里強陣風，而石澳泳灘、廈門灣泳灘受大浪影響，懸掛紅旗。天文台昨日表示，這個強度的東北季候風在4月較罕見，而冷鋒已橫過廣東沿岸地區，預測今日氣溫明顯降至攝氏17度，稍後風勢緩和。

大公報報導，跨境渡輪多個航班昨日亦停航，珠江客運及噴射飛航，前往中山、珠海和深圳等渡輪服務，周六中午後至周日部分取消。尖沙咀中國客運碼頭櫃位貼出告示，表示受影響乘客可到售票處辦理改期或退票。

據報導，中環一帶不少旅客選擇到商場避雨消磨時間並順道購物。旅客表示，原計畫參觀香港市區後乘船轉往珠海遊玩，惟天氣不佳取消行程，轉而在港購物。深圳旅客詹先生表示，原打算和女友二人在港遊玩一日花費500元（港元，下同，約64美元），但由於行程改為行商場，不知不覺就花費接近千元。

長沙灣有棚架在強風下倒塌，警方於昨晚9時15分接獲報案，指保安道55號美寧中心外牆一幅面積約50米乘3米的棚架倒塌，停泊路邊的一輛七人車及一輛的士被壓中，消防員到場搜索無人被困，意外中沒有傷亡。七人車司機形容，現場風勢很大，猶如三號風球。

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