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女兒突離世 香港前特首梁振英取消所有公開活動

記者潘維庭／即時報導
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香港特區前行政長官梁振英33歲愛女突傳離世，他9日原定行程取消。（中新社）
香港特區前行政長官梁振英33歲愛女突傳離世，他9日原定行程取消。（中新社）

香港特別行政區前行政長官梁振英的次女梁齊昕，8日晚在香港筲箕灣一間服務式公寓內被發現昏迷，救護人員趕到現場時證實她已離世，得年33歲。梁振英9日清晨在社群平台發文證實梁齊昕離世，他在文中寫道：「齊昕走了，走得很突然。目前可以排除自殺和其他的可疑。」

港媒「香港01」指，梁振英原定9日出席寧港合作諮詢委員會成立及商務推介會，已取消所有公開活動。

梁振英與妻子唐青儀共有3名子女，分別是長子梁傳昕、次女梁齊昕和幼女梁頌昕。港媒9日報導，現場消息指，約凌晨1時，梁振英曾現身梁齊昕的寓所單位，並由要員保護組警員陪同到場了解情況。約4小時、凌晨5時左右，一名戴口罩年輕女子從寓所大廈步出，登上一輛7人車離開。從外觀看來，疑似是梁齊昕的胞妹、梁振英三女梁頌昕。

報導提到，梁齊昕生於1991年9月11日，曾就讀德瑞國際學校，之後赴英就讀著名女子高中Wycombe Abbey School，2010年畢業，再就讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，但在2013年6月時選擇休學。

報導指，梁齊昕休學後定居香港，一度成為媒體焦點，有媒體曾訪問精神科專科醫生，指她可能患上抑鬱、焦慮症，而梁振英亦曾表示女兒健康有問題。

星島網稱，梁齊昕有2個社群平台帳號，3月6日，她以黑底白字留下一段英文詩句，大意為「心碎是自古以來最響亮的寧靜」，及「你可以私訊給我，道出你最傷心的故事」，文字下方配上2把錘子、1個心碎圖案。

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