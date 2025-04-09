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北韓平壤國際馬拉松 香港女跑手業餘組分奪冠軍、季軍

香港新聞組／香港9日電
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六年來首個平壤國際馬拉松賽事，兩位代表香港獲得女子組半馬冠軍，以及五公里季軍。(取材自臉書)
六年來首個平壤國際馬拉松賽事，兩位代表香港獲得女子組半馬冠軍，以及五公里季軍。(取材自臉書)

北韓睽違六年再度舉辦「平壤國際馬拉松」，6日吸引約200位海外跑者前往參賽；這項賽事自1981年起舉辦，紀念北韓已故領袖金日成。

雅虎運動頻道報導，由於新冠疫情，北韓從2020年起未辦賽事，專業組賽事由北韓選手包辦男女子組冠軍；兩名來自香港的女跑手，袁靖怡以1小時48分奪業餘組別半馬冠軍，崔嘉怡得5公里賽季軍。

賽事分男女全馬、半馬、10公里和5公里四項，有分別來自北韓、中國、羅馬尼亞、摩洛哥及埃塞俄比亞等跑手參加。賽果方面，男子和女子專業組全馬賽事冠軍均為北韓選手。

平壤國際馬拉松創辦於1981年4月，當年是為了替北韓領袖金日成慶生。2019年約有950名外國選手參賽。疫情爆發後，北韓關閉邊境，之後開放進程緩慢。盡管當局曾允許部分俄羅斯旅遊團入境，但首都平壤至今仍大多對外封閉。

據悉，今年參加平壤馬拉松的海外跑手，都需要通過報名旅行團才能成行，5天的行程需要支付2195歐元（約 2408美元），這還不包括比賽的報名費，平壤馬拉松報名費全馬150美元，半馬100美元。成團後所有海外跑者都統一從北京出發，包括香港跑手在內，今年約有200左右的海外跑者參加賽事。

北韓 平壤 疫情

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