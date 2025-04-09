留人在香港消費…轉機客機場稅有條件豁免

預算案提出把機場飛機乘客離境稅由120港元增至200港元，10月1日生效，但下一個曆日離港可豁免。(中通社資料照片)

港府 財政預算案提出將飛機乘客離境稅由現時120元（港幣，下同，約15.4美元）增至200元，10月1日生效，每年可增加16億元收入，但旅遊業界憂慮對航空業務的復甦造成障礙，立法會相關條例草案委員會8日討論建議。旅遊界議員姚柏良早前去信委員會提修正案，建議將加幅減半，只加40元；並將現時在同一曆日內飛抵港及離港可免稅的安排擴大，下一個曆日飛離港者亦可免稅。

香港 01報導，財庫局常任祕書長黎志華8日指出，為讓航空公司有足夠時間調整系統和宣傳，新收費將於今年10月1日起實施，限期前買機票將不受影響。

明報報導，黎志華表示因應外界擔心加稅影響轉機客，而不少國際航班都在黃昏或深宵才抵港，港府會在是次修例以外，另提修例放寬免稅範圍，由現時僅同一曆日內抵港及離境可免稅，擴至下一曆日內離境亦可豁免。黎舉例，若乘客零時30分抵港，即變相可留港差不多47、48小時，其間可入境到市區消費。他預計每年受惠旅客達80多萬人，稅收減少1億多元。

據報導，各議員歡迎擴大免稅，會議討論焦點轉至加稅影響。姚柏良表示，乘客並非只看80元離境稅增幅，會看整體機場雜費，加稅後香港收費水平緊貼新加坡 ，他憂慮長遠機場流失旅客，得不償失。黎志華回應稱，議員或認為16億元稅收相對財赤是杯水車薪，但「勿以善小而不為」，又稱香港機場不用「鬥便宜」，香港優勢是國際連接性及服務好。

報導引述議員張欣宇反駁指，港澳辦副主任王靈桂已講過赤字對香港來說不是大問題，當加稅唯一益處是增加收入，但會傷害機場吸引力、客量、航空公司，就不應以財赤為由凌駕。議員江玉歡亦謂只多16億元，旅客不會理機場服務質素，只著重出行成本。

報導稱，林振昇則倡分階段加稅，黎志華認同港府財政改善後可以再檢視，但不認同分階段加稅，稱不希望令旅客覺得經常加價。

報導說，不過黎最後「鬆口」，改稱明白較謹慎、「漸進式」的做法更令人安心穩妥，會積極考慮調整方案，再到立法會交代。