港科技園聯手4企業 投資創科公司 預計70家受惠

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 科技園昨日正式啟動「共同企業加速計劃」之私人基金，為香港創科界首個由公營機構主導的有限合夥基金，科技園首批將與四間企業簽署成為策略夥伴，共同投資高潛力的香港創科公司，預計約有70間創科公司受惠。

大公報報導，財政司司長陳茂波到科學園出席「共同企業加速計劃」基金啟動及合作簽署儀式時表示，現時正身處一個充滿挑戰的時代，面對單邊主義和保護主義的衝擊，香港必須憑藉自身遠見、連繫性以及國家的強大支持，發揮獨特優勢。香港有能力成為全球人才、資本和專業知識的集中地，並促進更多跨部門、跨界別的合作。

陳茂波表示，明白取得資本支援對新創企業的發展至關重要，因此香港提供全方位的資金支持，包括從天使投資、創投和私募股權、流動性強的股票市場等。

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤稱，該基金將聚焦生成式人工智能 、智能互聯系統及可持續發展三大全球高需求領域，並與合作夥伴攜手，共同投資處於加速增長期的高潛力香港創科公司，助其發展成為全球領袖以至獨角獸企業。

基金首批四個合作夥伴包括隸屬國泰集團的國泰創科、東莞市交投集團之子公司香港福民發展有限公司、在杭州市政府的支持下透過孵化平台和兩個創新中心支持與50間企業促進跨境合作的杭州市實習投資集團有限公司，以及浙江省的重點國企及浙江省交通投資集團有限公司。

粘清澤表示，這四間公司每年會共同創造7500億的營收，相等於香港四分之一的GDP，他們在不同的產業領域都充當了一個很重要的角色，並拉動創科及整個產業的發展，他希望能在創科公司的加速階段，能一同推動企業共同成長。

此外，全新的初創企業拔尖平台「ARENA」所精選出來的企業，如「FCC Analytics」創始人兼首席執行官周偉光介紹公司提供人工智能驅動的自動化來打擊全球金融犯罪科技；「珈納能源」聯合創始人、總經理兼首席執行官范海滿博士講解公司為專門從事鈉離子電池鐵基聚陰離子正極材料和生物質負極材料的研發、生產和銷售的技術驅動型企業，致力達致高安全性、長壽命、低成本及優秀的寬溫域性能；「TGO」中國區技術負責人梁英發表示，公司從研究出發，如今正為各行各業塑造着人機交互的未來。