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港破產欠薪保障基金虧2400萬 餐飲業重災放款倍增

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府勞工處昨日書面回覆立法會議員質詢時透露，破產欠薪保障基金上年度截至2月錄得2400萬元（港元，下同，約308.9萬美元）虧損，其中餐飲服務活動及建造業連續三年成為首兩大破欠基金發放最多款額的行業，當中餐飲服務活動發放的款額，由2022年的1480萬元，激增至去年的4550萬元，增幅3070萬元，逾200%，已超越建造業成為最多打工仔申請破欠的行業。

香港文匯報報導，勞工處在回應議員查詢時表示，去年破產欠薪保障基金發放最多款額的三個行業依次為餐飲服務活動、建造業及出版活動。其中，建造業由2022年位列榜首跌到第二位，但發放的款項卻由1510萬元增至去年的4360萬元，增幅達188%。

此外，破欠基金在2024/25年度的財政狀況及2025/26年度的財政預算上，已是連續兩年錄得虧損，當中2025/26年度的財政預算更顯示破欠基金將會錄得逾億元虧損。例如2024/25年度的財政狀況，截至今年2月錄得了2410萬元虧損，而在2025/26年度的財政預算更顯示，破欠基金將會錄得1.131億元虧損，對比上一個財政年度增幅約370%。

港府 香港

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