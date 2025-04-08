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港股暴跌3000點 慘過2008金融海嘯 財爺：不推猛烈措施

香港新聞組／香港8日電
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香港恒生指數7日大跌3021.51點，跌幅13.22%，報19828.3點，主板全天成交6208.98億港元。為40多年來第五大跌幅，表現更差過2008年金融海嘯。（中通社）
香港恒生指數7日大跌3021.51點，跌幅13.22%，報19828.3點，主板全天成交6208.98億港元。為40多年來第五大跌幅，表現更差過2008年金融海嘯。（中通社）

美國總統川普推出「對等關稅」觸發全球股災，香港恒生指數暴跌3021點、挫13.2%，為全球主要股市表現最差，更為恒指始創40多年來第五大跌幅，表現更差過2008年金融海嘯，成交6209億元（港元，下同，約799億美元）創新高。財政司長陳茂波昨天表示，政府密切監察及跟進市場發展，嚴控風險，現未有打算推出猛烈措施。他並提醒市民量力而為，做好風險管控。

綜合媒體報導，陳茂波昨天傍晚聯同多個監管部門會見傳媒，他說會聯同證監會、金管局、財庫局，以及商經局聯動，密切監察及跟進市場發展，嚴控風險；政府會繼續按《基本法》保持自由港的地位，香港支持自由貿易的承諾決不動搖，現未打算推出猛烈措施。

從直播影片可見，陳茂波一開始讀出聲明時，已見其雙眼「眼泛淚光」，貌似「眼濕濕」；不過在讀出聲明時及回應記者提問時，其聲線並無異常，眼睛泛淚的原因暫不能確定。不過，陳茂波於五年前回應美國制裁香港時，也被拍到眼泛淚光，他當時解釋只是一場誤會，「可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有『淚光』。」

另外，昨日港股大跌，成交卻創新高，反映好淡爭持激烈，有內地資金趁機「撈底」。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，這段時間是全球震盪期，短期內股市波動大，香港是細小的開放型經濟體，關稅對資本市場的影響很難抵消，需視乎投資者對香港的信心。但目前看到港匯升，證明有資金流入，準備下一步動作，股市亦有投資者大手「接貨」。

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，港股短期屬超賣，雖然市場不預期川普會取消「對等關稅」，但仍會觀望4月9日的實施；昨很多投資者已將倉位減至自己認為合適及「沒傷害」的水平，指現時最令市場驚慌的是人為因素，川普政策亦難預測，形容這時候無人會在市場「豪賭」，除非基本因素改變。

獨立股評人郭思治稱大戶昨日「由頭沽到尾」，有部分散戶接貨，但愈接愈驚，認為今日港股就算有技術反彈亦沒大作為，短期難預測恒指支持位，只希望可企穩1萬9500點。

香港 川普 關稅

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