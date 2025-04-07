香港首4月搶56大型活動 吸26萬人次訪客

啟德體育園成為香港的新地標，圖為上月在園內主場館舉行的香港國際七人橄欖球賽參賽隊隊長合影。（新華社資料照片）

香港 長期以來是國際首屈一指的會議展覽中心，吸引大批消費力強的訪港旅客。香港旅遊發展局6日公布，去年訪港過夜會展旅客達142萬人次，按年增加約10%，人均消費7800元（港幣，下同，約1003.5美元），較整體過夜旅客高約40%，為香港帶來逾110億元消費額。

文匯報報導，旅發局再接再厲，今年至今成功競投和促成56項大型國際會展活動在港舉辦，當中有16個活動是首度落戶香港，涵蓋金融科技、創科、醫療科學、航空等領域，帶來26萬總參與人次。有訪港的會展旅客直言，香港擁有具規模的宴會廳和場地、多種語言兼備的環境和豐富的歷史底蘊，是迎接國際代表的最佳選址。有香港經濟學者指出，未來若舉辦更多創科與醫療科技等領域的會展活動，將有助推動香港經濟多元發展。

香港地理位置優越，憑藉自由港與發達的對外航空聯繫，是會議展覽的寶地。旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩接受政府新聞網訪問時公布，去年訪港的過夜會展旅客達142萬人次，按年增加約10%，恢復至2018年72%的水平，是復甦得最快的客群。

同時，去年訪港過夜會展旅客的人均消費高達7800元，對比整體過夜旅客（即休閒及會展商務等旅客）的5490元高出40%，屬高增值客群，同時也帶動會展服務、零售、餐飲、娛樂等行業發展，為香港經濟注入動力。去年會展過夜旅客平均留港3.2晚，亦與整體旅客相若。

啟德體育園成為香港的新地標，圖為上月在園內主場館舉行的香港國際七人橄欖球賽，香港男隊隊長蔡紀駿（右）和女隊隊長高香慧合影。（新華社資料照片）

航空業方面，有9月的世界航線發展大會2025，以及12月的亞太航空空域展覽暨會議2025等。她預計相關國際會展活動可帶來約17萬名內地及海外會展旅客，總參與人次達26萬，隨著會展旅遊強勁復甦，加上國際航空運力進一步恢復，相信會迎來更多會展旅客。

旅發局數據顯示，訪港過夜會展旅客當中，約半數來自國際市場，比率高於整體旅客（約25%），顯示會展旅遊也有助吸引更多國際旅客訪港。

旅發局亦積極推動國際會展業代表赴港考察會展場地及旅遊資源等，包括早前安排國際專業會議公司協會9名來自德國 、加拿大和墨西哥 等國家的代表，展開5天4夜考察之旅，行程包括乘纜車登上太平山頂、海洋公園……等。