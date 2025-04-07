香港清明節3天小長假 內地客增1成近40萬人

清明節假期，香港尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）

清明節小長假6日結束，截至6日晚9時，香港 各口岸在過去三天的總出入境人數約有324.7萬，較去年同期升約14%。其中內地訪港旅客錄得39.7萬，較去年同期升約一成。

大公報報導，6日截至晚上9時，香港約有55.3萬人次入境，內地訪港旅客佔約9萬，43.3萬港人回港，總出入境人次約92.3萬。不少離港外遊市民6日趕在下午回港，高鐵西九龍站抵港閘口附近人頭湧湧。港珠澳大橋香港口岸傍晚前往香港的私家車愈來愈多，過關的車輛都要排隊，出市區巴士站亦出現人龍。

不少旅客趁假期最後一天到長洲遊玩。來自廣州的陳小姐偕友人，趁內地的清明三天假期來港，她說是疫情 後第一次再來香港，首兩天在銅鑼灣和尖沙咀購物，見到市面還是記憶中熱鬧的樣子，又聽人介紹長洲正預備搶包山比賽，於是決定在遊港最後一日到長洲島，體會搶包山文化、看選手訓練，「相較於『購物天堂』，感覺看到香港不一樣的一面。」

新加坡 遊客林小姐說，以前曾多次跟隨公司到香港出差，但一直只在市區活動，這次特意來長洲島看看小漁村的環境、品嘗美食，認為很有文化特色和生活氣息，希望下次再來香港旅遊時，去西貢看更多自然景觀。