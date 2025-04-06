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2居屋超額認購3倍 香港房協：剛性需求強勁

香港新聞組／香港6日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港房屋協會以市價七折推售兩個資助房屋項目：粉嶺馬會道觀塘「峻然」及觀塘安達臣粉嶺「聚然」，共1604個單位，4月1日起接受申請，截至4日下午5時已接獲超過6,600份申請表，即超額認購約3倍。香港房屋協會主席凌嘉勤表示，情況反映市民剛性置業需求強勁。

明報報導，房協主席凌嘉勤5早回應房協今次推售兩個項目首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，強調做法與房委會政策一樣，並預計4成單位預留優先選樓配額將用盡。他又說，房協已啟動數個出租屋邨的重建計畫，如有關住戶希望選購心儀的資助出售單位，鼓勵他們及早申請。

被問到今期一般申請者會否很難中籤，凌嘉勤說難以評論是否很困難，須視乎最終有多少人申請，他個人支持推出更多資助出售房屋。翻查資料，房協上期推售同位於觀塘的「朗然」422伙，最終接獲1萬2969份申請表，超額認購近30倍。

被問為何今年初房協預計需5年內才把富戶政策涵蓋所有租戶，最近卻突然加快至明年底完成，凌嘉勤解釋當初計畫時曾考慮不同方案，同時徵詢法律意見，由於年初未確定哪種方法最穩妥，因此「講得保守些」，但現已徵詢許多意見，認為做法屬穩妥，故速度可加快。

房委會早前通過收緊公屋富戶政策，新額外租金水平將於今年10月申報周期開始時實施，富戶日後須繳2.5倍至4.5倍租金，如交4.5倍租金4年就要遷出。凌嘉勤表示房協亦會盡量和房委會採取一致安排，但轄下乙類屋邨本身租金較高，增至相關倍數較難，而具體做法會待管理層稍後正式公布。

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