我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

粉絲追美網紅 港地鐵如「屍速列車」 疑毀閘機職員報警

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Speed在尖沙咀星光大道與李小龍銅像「打卡」。（視頻截圖）
Speed在尖沙咀星光大道與李小龍銅像「打卡」。（視頻截圖）

美國網紅Speed（內地稱「甲亢哥」）從3月24日開始中國行，他4日現身香港，到海洋公園、灣仔鵝頸橋「打小人」、郊野公園等地遊玩；據知他在YouTube擁有約3800萬訂閱者。

Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（取材自Threads )
Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（取材自Threads )

香港01報導，Speed4日下午到廟街夜市，大讚本地美食牛雜，更在尖沙咀星光大道與李小龍銅像「打卡」。並在YouTube直播期間成功突破3800萬訂閱人數。Speed平日以誇張形式直播，吸引大量年輕人追看。他4日午直播乘搭港鐵，由上環站到天后站，吸引大量粉絲追隨。

下午約3時46分，Speed在港鐵天后站內期間，車站被人群擠得水洩不通，港鐵職員報警求助，而Speed最後經天后站A2出口離開。事件中無人受傷，但有網上圖片顯示，當時疑有人在車站跳閘，天后站內有閘機更疑被撞毀，有網民形容場面猶如「屍速列車」。警方將案件分別列作投訴及刑事毀壞，當中刑毀案涉及港鐵職員於下午約4時03分報案，指天后站有一個閘機損毀，東區警區刑事調查隊第二隊接手跟進。

Speed在灣仔鵝頸橋「打小人」。（視頻截圖）
Speed在灣仔鵝頸橋「打小人」。（視頻截圖）

有網民表示，「這次ishowspeed在香港的直播真的是大災難」，更斥「到底那個白衣導遊是誰，爛到爆」，指他安排行程不周。

香港 YouTube 星光大道

上一則

香港清明掃墓多區現拜山人潮 1天31宗山火

下一則

清明小長假 訪港內地客多去年15% 有窮遊有掃奢侈品

延伸閱讀

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」
今年首季 紐約槍案創逾30年來新低 重大犯罪全面減少

今年首季 紐約槍案創逾30年來新低 重大犯罪全面減少
紐約地鐵地圖50年來首度更新 突出無障礙設施

紐約地鐵地圖50年來首度更新 突出無障礙設施
紅雀列車回歸地鐵7號線 載球迷看大都會開幕戰

紅雀列車回歸地鐵7號線 載球迷看大都會開幕戰

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅