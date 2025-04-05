粉絲追美網紅 港地鐵如「屍速列車」 疑毀閘機職員報警

Speed在尖沙咀星光大道與李小龍銅像「打卡」。（視頻截圖）

美國網紅Speed（內地稱「甲亢哥」）從3月24日開始中國行，他4日現身香港 ，到海洋公園、灣仔鵝頸橋「打小人」、郊野公園等地遊玩；據知他在YouTube 擁有約3800萬訂閱者。

Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（取材自Threads )

香港01報導，Speed4日下午到廟街夜市，大讚本地美食牛雜，更在尖沙咀星光大道 與李小龍銅像「打卡」。並在YouTube直播期間成功突破3800萬訂閱人數。Speed平日以誇張形式直播，吸引大量年輕人追看。他4日午直播乘搭港鐵，由上環站到天后站，吸引大量粉絲追隨。

下午約3時46分，Speed在港鐵天后站內期間，車站被人群擠得水洩不通，港鐵職員報警求助，而Speed最後經天后站A2出口離開。事件中無人受傷，但有網上圖片顯示，當時疑有人在車站跳閘，天后站內有閘機更疑被撞毀，有網民形容場面猶如「屍速列車」。警方將案件分別列作投訴及刑事毀壞，當中刑毀案涉及港鐵職員於下午約4時03分報案，指天后站有一個閘機損毀，東區警區刑事調查隊第二隊接手跟進。

Speed在灣仔鵝頸橋「打小人」。（視頻截圖）

有網民表示，「這次ishowspeed在香港的直播真的是大災難」，更斥「到底那個白衣導遊是誰，爛到爆」，指他安排行程不周。