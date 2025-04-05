香江觀察／港樓春江水暖 賭王四太推盤吸引名媛入市

香港賭王何鴻燊家四太梁安琪旗下公司樓盤，3月中大幅減價25%重推17個單位，已迅速沽出其中16個單位，示意圖。（中新社資料照片）

香港 樓市連跌3年後，開始吹出暖風，最有號召力的說法，是有名太減價推售新盤，吸引到名媛入市了。於是在清明假期，香港地產界為此開始講「小陽春」的故事了。

香港最新的樓市故事，是所謂名太推盤名媛入市，那名太說的是已故香港賭王何鴻燊家四太梁安琪，她旗下公司尚嘉控股，在港島灣仔有個樓盤灣仔壹嘉，3月中大幅減價約25%重推17個單位，已經迅速沽出其中16個單位。

光是名太減價推售樓盤不能吸引人，吸引人的是城中名媛都出手買樓了，那名媛花名「百佳一姐」，即李嘉誠旗下百佳超級市場的董事總經理吳逸群。她20年前就加入屈臣氏集團，負責業務規畫及發展，最高做到香港屈臣氏首席顧客體驗及數碼總監，去年2月調升百佳超級市場董事總經理。

吳逸群今次受到四太減價促銷吸引，以830萬元（港幣，下同，約美元）購入灣仔壹嘉高層1個單位。是小型的1房單位，相信是用來投資。香港樓市有羊群效應，市場一看連「百佳一姐」都入市了，自然雀躍跟風。

話說回來，香港樓市跌了3年，跌幅已逾2成5，雖然經濟沒能好起來，好消息不多，所以地產界也要造勢說將有樓市小陽春，而香港的地產發展商，也像四太一樣，不斷地在推新盤試市場。

但有個故事可能有刺激效應，那就是去年港府 開推「新資本投資者入境計畫」，這是一種投資移民 計畫，申請人要在香港投資3000萬元，據說到今年2月，1年批出了756宗申請，都仍屬「原則上批准」，這意味著可為香港帶來270億元投資，其中又可能主要是投資於在香港買樓。對香港現在的樓市來說，也算一筆錢。

香港去年10月施政報告，還宣布優化新資本投資者入境計畫，容許投資5000萬元或以上住宅物業，可以計算入投資總額上限1000萬元，這對香港樓市來說當是好消息，只不過申請者若是內地居民，在內地外匯管制下，他們資金出境仍有問題，於是香港最近放風，說要考慮跟內地部門商討，透過一個特別管道，容許到香港專才將其資金帶來香港置業。