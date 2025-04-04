美關稅擴及東南亞 打亂港商部署 廠商「醞釀不玩幾年」

美國公布對各國徵收對等關稅，越南、柬埔寨等成受害者，連帶打亂港商部署。圖為香港葵湧貨櫃碼頭。（中新社資料照片）

美國公布對各國徵收對等關稅 ，打擊了港商先前到東南亞設廠生產的分散部署；有香港 製造業廠商稱，面對不確定性下，同業醞釀停業「不玩幾年」。港府 稱將採取措施，捍衛香港合法權益。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞說，關稅對香港貿易樞紐影響負面，或導致轉口貿易及物流嚴重減少。

綜合中央社、明報、文匯報報導，美方早前已向進口中國產品額外徵收20%關稅，最新的對等關稅稅率為34%，令新徵關稅總額達到54%。川普簽署行政命令表明，今次及今後任何對華加徵關稅，將同樣適用港澳兩個特區。經濟分析師關注美國關稅同時涵蓋亞洲，將衝擊香港貿易樞紐。

港府3日強烈反對和不滿美國向香港產品徵稅，批評美國做法違反世貿規則，再次嚴正要求撤回「所謂的關稅對等措施」。港府發言人說，香港對包括美國產品在內所有進口貨品不設關稅，批評美方以「對等關稅」為由對香港產品徵稅違反常理。

發言人說，會採取措施捍衛香港合法權益，包括按世貿爭端解決機制申訴。港府稱，2023年美國是香港第三大貿易伙伴，雙邊商品貿易總額603億美元，過去10年美國對港貿易順差達2715億美元，形容美國做法「完全是損己害人的單邊保護主義行為」。

香港立法會商界議員林健鋒3日表示，美方的做法影響了全球正常貿易交往，不少港商早前為應對中美貿易戰把部分廠房或生產線搬遷至亞洲地區，但美國這次也向東南亞國家徵收關稅，無形中打擊了港商的部署。他說，目前港商只能靜觀其變，但期望港府在招商引資、土地及稅務政策方面採取更靈活的做法，以及簡化輸入勞工政策，以加強港商的競爭力。

香港付貨人委員會主席林宣武表示，美國的做法將影響電商的布局，運輸時間可能會因此延長，因為當地海關要多花人力物力處理包裹通關。

3日公布的史坦普全球3月香港採購經理指數(PMI)經季節調整後為48.3，低於2月的49，連續2個月低於50盛衰分界線，錄得9個月以來最明顯跌幅，反映營商環境於今年首季末遇上挑戰。面對逆境，有港商建議，香港企業宜多與內地生產商合作，引入多些新穎優質產品，刺激本地消費。