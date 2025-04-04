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寄美國小額包裹要課稅 香港郵政：不代收關稅

香港新聞組／香港4日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國3日宣布取消對來自內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。港府發言人3日表示，就寄往美國物品的小額免稅安排，美國多次單方面朝令夕改，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便，香港郵政會由現在至5月2日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。

文匯報報導，香港立法會議員（進出口界）、香港電商發展聯盟召集人黃英豪3日表示，美取消小額包裹豁免關稅措施，會對電商的銷售量有影響，但影響程度有幾大，則視乎美國是行政手段還是全部取消小額包裹豁免關稅，目前情況仍未明朗需要多加留意。

他又稱，從部分友人口中得知，美國人經拼多多海外版或東京國際版購物，於新措施後要報關，在需要報關的情況下阻礙了物流運輸，可能以前兩至三天物流已到達，需要關稅後則加長運輸至三至五天。

黃英豪又稱，美國這次幾乎對全球所有國家或地區徵收額外關稅，是有害美國消費者的利益之餘，亦影響香港的貿易及出口商，因為加了關稅後會增加貨品成本，當貨品成本上升，就導致消費者的需求下降，從而影響貿易額。與此同時，出口到美國的貨品價格也上升，美國消費者買不起，亦讓美國本土消費市道受到打擊，因為美國不少日常用品已經不再生產，要靠全球入口，所以是次關稅政策將影響美國經濟及全球經濟。

立法會工業界議員吳永嘉3日亦表示，過往小型貨品輸美不用繳稅，新政策會影響電商的運作，生產商及美國的進口商均難以消化這些額外支出，只能向消費者轉嫁成本，推高美國的物價，也推高其通貨膨脹，利率也難以向下，利息高企之下廠商的借貸周轉成本有可能隨之而增加，全球無人是贏家。

關稅 香港 美國郵政

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