香港發展島嶼生態遊 推旅遊片區 南丫島打造高端度假村

香港旅遊發展局2日宣布，採用「片區開發」模式打造生態旅遊區，圖為香港地方志中心2023年評選「香港自然十景」的白泥觀日。（新華社資料照片）

香港 特首李家超在去年發表的施政報告中提出，香港要發展海島遊，有關構思計畫2日出爐。香港旅遊發展局首次推出三個旅遊及康樂「片區」項目，在前南丫島石礦場用地、南大嶼長沙與貝澳一帶，以及流浮山尖鼻咀及白泥，興建高端消費的生態度假區、酒店、豪華露營區、遊艇泊位等旅遊設施，暫定的土地招標時間分別為明年下半年至2028年初。

綜合大公報、文匯報報導，旅發局估計各項目發展成本數十億港元以上，其中南丫島項目採用單一發展商模式，預計需六至七年時間完成建設。旅發局將就有關項目邀請市場提供意向書，為期3個月，14日將舉行3場簡介會。

前南丫島石礦場用地項目包括約25公頃（包括5公頃人工湖）的石礦場用地、10.8公頃的遊艇停泊處及5.7公頃的水上運動與康樂活動的水體，估計明年下半年招標；將發展為別墅、度假村酒店、豪華露營區等，並會加入低密度住宅，擬議地積比率約0.8至2.4倍，建築物高度介乎約3層至8層，包括作遊樂用途及遊艇停泊處用途，可容納約150至200個遊艇停泊處。發展商須負責相關基建工程費用，港府 期望由單一發展商或財團參與發展。

在南大嶼生態康樂走廊方面，分別位於長沙、貝澳、水口及石壁，可發展土地面積為9.3公頃。旅發局發言人建議該計畫可發展成休閒、康樂、冒險度假區及自然教育基地，還可加入村民籌備生態導賞團等，預計招標時間為2027年。

雖然該項目處於封閉道路地段，但發言人相信即使項目發展後，不會造成交通擠塞，港府將於長沙興建新碼頭，配合項目發展。

在白泥及尖鼻咀項目中，尖鼻咀可供發展土地面積約為87公頃，白泥則有約33公頃。發言人介紹，計畫在該地發展生態旅遊及康樂設施、度假村或養生中心，甚至休閒農耕、釣魚 場等，暫定招標時間為2028年初。

由於項目鄰近建議中位於流浮山的數碼科技中心，發言人相信，數碼科技中心可與白泥及尖鼻咀的旅遊項目達至互補作用。

發言人表示，現時香港的大型旅遊項目不多，令本地人需北上滿足有關需求，希望發展這三個項目，令本地人或遊客都有多一個選擇。港府有信心能透過此類旅遊產業留住市民，令他們願意留港過夜，同時吸引更多海外旅客赴港。