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香港大學預估：香港第2季GDP增2.5%

香港新聞組／香港3日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港大學香港經濟及商業策略研究所2日發表宏觀經濟預測，去年香港經濟增長（GDP）由上半年的2.9%放緩至下半年的2.2%，全年錄得2.5%增長；今年第一季香港經濟增長料為1.6%，反映中美貿易不確定性進一步升溫帶來的負面影響，但預計第二季實質GDP增長至2.5%。

文匯報報導，該所亞太經濟合作研究項目發表「香港宏觀經濟預測」報告指，美國向多國開徵關稅將拖累環球經濟增長，令香港外部需求面臨嚴峻挑戰。

今年香港經濟增長主要來自本地需求，盡管本地消費結構轉型及跨境消費增加對香港經濟帶來影響，溫和通膨及利率下降為第二季本地私人消費開支提供上升動力，預計將由首季預測的按年上升0.3%加快至1.9%。

此外，第二季貨品出口料由跌轉升0.5%，進口亦由跌逾1%轉升逾1%。投資預測則由上升0.7%，改善至1.7%。至於失業率在第一和二季預計維持在3.2%水平。

港大又預計，香港今年全年經濟增長將介乎2.5%至3%，與今年1月發布的預測一致。特區政府預測全年增長介乎2%至3%。

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