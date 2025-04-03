香港籃球博彩公眾諮詢 料吸半數非法投注者 預定明年開設

香港財政預算案早前提出探討規範籃球博彩，民青局就相關規範建議進行為期一個月的公眾諮詢。消息指馬會預計在明年開設籃球博彩，配合NBA球季。圖為3 月31日湖人迎戰火箭。（美聯社）

港府 早前在財政預算案提出，積極探討規範籃球博彩活動。民政及青年事務局2日宣布，就規範籃球博彩活動的建議進行為期一個月的公眾諮詢。

大公報報導，港府建議參考規管足球博彩的做法，透過修例訂立規管框架，向馬會發出牌照作為唯一經營者，並建議制定六項相關牌照條件，包括不得接受香港 球隊賽事投注等。有立法會議員贊成規管籃球博彩活動。

香港賽馬會資料顯示，非法籃球博彩增長速度驚人，2024年進行非法籃球投注的人數急增186%，即該年有約43萬名香港居民參與非法籃球博彩，估計該年非法籃球博彩的市場收益約為700至900億元（港幣，下同，約90至115.6億美元）香，按年急增119%至165%。有研究報告指出，若馬會提供合法籃球博彩，有49%的非法投注者會改為經馬會投注。由於非法賭博活動急速數碼化，增加執法難度，當局認為推出規管籃球博彩的政策介入實屬必要。

港府2日表示，在考慮馬會提交的建議、博彩及獎券事務委員會的意見，以及其他與非法籃球賭博相關的事宜後，2日就規範籃球博彩活動的建議方案展開諮詢，諮詢期至5月2日。

港府建議，參考現行足球博彩規管制度，為規管籃球博彩制定整全框架。如港府批准籃球博彩，將向馬會發出相關牌照。將由港府限制投注種類和賽事種類，不接受未成年人士投注，亦不接受信用卡投注。

民青局發言人表示，港府的政策是不鼓勵賭博。然而，社會無疑對賭博有切實且持續的需求；如果不予規管，可能導致非法賭博活動，以及隨之而來的社會問題和其他犯罪活動，因此港府採取了務實的做法，只允許少數獲准賭博途徑存在。

民青局的諮詢文件提到，參照現行足球博彩制度，預料擬議籃球博彩規管制度能把非法博彩需求導入合法渠道，有助打擊非法籃球博彩活動。

據了解，馬會預計明年開設籃球博彩，配合每年10月開季的美國NBA 賽事。消息指，按足球博彩合法後情況估算，籃球博彩合法化大概可搶占三至四成份額，即每年約300億元投注額；扣除派彩後，馬會收到約10%至11%，即30至33億元，若與足球博彩一樣，以50%利潤作為稅款，每年可向港府繳付15億元稅收。