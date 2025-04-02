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美批安全部門監視泛民派 港5000字斥美為政治利益創作

香港新聞組／香港2日電
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香港民眾1日在中環美國駐香港總領事館外，抗議美國務院發布「2025年香港政策法報告」，干預香港事務和中國內政。（中新社）
香港民眾1日在中環美國駐香港總領事館外，抗議美國務院發布「2025年香港政策法報告」，干預香港事務和中國內政。（中新社）

針對美國國務院3月31日發表「香港政策法報告」，形容香港在北京批准下才能維持不同於內地的經貿政策，並稱有可靠報告顯示香港安全部門監視泛民人士、親友及香港記者，也有美國公民入境香港時遭扣查，只因與對華持批判立場的組織有關；港府1日發表近5000字新聞稿，強烈譴責報告是對香港各方面情況的失實言論和污衊抹黑，是為服務美國政治利益創作的製成品。

綜合明報、自由亞洲電台報導，美國國務院在報告指控，北京及港府以國安為由，破壞法治及人權自由，國務卿魯比歐維持在美國法例下不向香港提供有別內地的待遇。報告指，國安法例衝擊香港人權自由，包括形容凡涉國家安全案件，「不能預期有公平審訊」，又提到警方約談遭通緝海外人士的親友等。報告提及，2019年起香港無再公開悼念六四活動，而警方多次批准美國駐港澳總領事館外的小型反美示威。

香港民眾1日在中環美國駐香港總領事館外，抗議美國務院發布「2025年香港政策法報...
香港民眾1日在中環美國駐香港總領事館外，抗議美國務院發布「2025年香港政策法報告」，干預香港事務和中國內政。（中新社）

值得留意的是，今年美方在多處的描述，都較上屆政府更負面，報告指，美港合作關係惡化。在美方就國安和執法問題的正式請求上，香港執法機構往往「延遲回應並消極拒絕」。即使美方應港府要求回覆，但港府亦未作回應。相反，香港執法部門卻獲得美國不少罪案的線索。當中指出，美國執法部門與港警國家安全署「沒有實質的官方接觸」，「在某些情況下，香港當局將美國執法部門轉交給北京的執法部門，這進一步突顯了特區缺乏自治」。

對於香港近來被揭成為中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國規避制裁的樞紐，報告指，去年已制裁54間港企，涉違反美國外交政策和國安利益向有關國家提供軍援。當中指出，美國曾就制裁實施問題與港府溝通，惟港府堅稱只會執行聯合國制裁，而不是美國指定的「單邊」制裁。

港府發言人批評，美方對特區各方面發表「以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論」，干涉香港事務；又稱國安條例下，執法部門一直按證據及法律，「以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關」。港府強調，「美國對正在香港特區法院進行的刑事審訊妄加評論，令人不齒」。

在北京，外交部發言人郭嘉昆批評，報告干預國安案件審理、污衊國安法律域外適用，嚴重干涉香港事務和中國內政。港澳辦說，美國若試圖以報告和制裁干擾中央及特區履職盡責，「完全是癡心妄想」。

香港 港府 國務院

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