美兩黨議員再提案 華府港經貿辦門前改名「黎智英之路」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席克里斯·史密斯（共和黨）、中國問題特別委員會主席約翰·穆倫納爾（共和黨）、首席民主黨 議員拉賈·克里希納穆提（民主黨），以及眾議員托馬斯·索齊（民主黨），1日 共同提出法案，要求將位於首都華盛頓的香港 駐華盛頓經濟貿易辦事處外的街道重新命名為「黎智英 路」（Jimmy Lai Way）。

自由亞洲電台報導，該法案最初於2023年4月提出，一直未能排上國會議程，現在重新提交，目的在於重申美國對捍衛香港民主與人權的承諾。若法案獲通過並簽署成為法律，香港駐美經貿辦的官方地址將更名為「黎智英路1號」。

法案不僅呼籲立即、無條件釋放77歲黎智英，亦強烈譴責對其進行的政治審判，並譴責其不公正的監禁。法案同時點名批評香港駐美經貿辦等HKETO在全球的角色，指其實際上是中共對外宣傳與施壓工具，除了遊說美國政界抵制香港民主運動，更參與對流亡異議人士的跨國打壓。

黎智英是蘋果日報創辦人、英國公民，目前正遭北京以港區國安法惡法無理囚禁。他的審訊自2023年12月展開，被視為中共全面摧毀香港法治與自由的象徵。在極為艱難的處境下，黎智英勇敢地親自出庭自辯長達52日。其在獄中健康惡化的消息也引起國際關注。

香港自由委員會基金會對這項跨黨派行動表示讚賞，並呼籲所有國會議員支持該法案，堅定反對北京對香港自由的打壓。

CFHK 政策與倡議主任許穎婷認為，香港經貿辦的功能早已變質：「香港政府透過遍布全球的經貿辦粉飾香港自由的流失。其華盛頓辦公室的光鮮外表之下，藏著一個囚禁逾1900名抗爭者與民主人士的政權，只因他們敢於爭取民主、反對威權。當香港政府試圖抹去這些民主聲音時，我們絕不會讓他們得逞。這項法案將讓每一位經過的路人記得黎智英的勇氣與犧牲，讓香港的民主抗爭在美國首都延續。」

上屆美國國會會期，國會議員曾提出《香港經貿辦認證法案》，要求審視這些辦事處是否仍應享有《國際組織豁免法》賦予的外交豁免與特權。