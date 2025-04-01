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香港嘉禾黃埔戲院租約期滿4.10結業 播4經典港片告別

香港新聞組／香港1日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港再有戲院預告結業。營運16年的嘉禾黃埔3月31日公布將於4月10日結業，最後營業日為4月9日，當晚將設經典四場經典回顧場，上映四部經典電影，包括「嫁個有錢人」、「2002」、「風雲雄霸天下」及「金枝玉葉2」。

綜合明報、香港經濟日報報導，嘉禾院線3月31日晚在社交平台專頁宣布，旗下戲院嘉禾黃埔因租約期滿，將於下月10日起結束營業。

嘉禾黃埔指，將於其最後營業日為4月9日晚上9時半設四場經典回顧場，上映四部經典電影，包括「嫁個有錢人」、「2002」、「風雲雄霸天下」及「金枝玉葉2」。該院當晚會向購買上述電影戲票的觀眾送贈GH黃埔紀念卡，卡片會包括有電影劇照的獨特設計及嘉禾黃埔特色位置照片。

嘉禾前在香港設有7間戲院，在今年初曾經一度傳出奧海城The Sky、九龍灣MegaBox、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場4間結業，但最終未有結業，反而上次未有傳出結業消息的黃埔分店卻宣告結業。事實上，嘉禾院線在去年位於新蒲崗的嘉禾啟德，以及南昌V Walk戲院亦相繼結業。

去年香港電影圈多達9間戲院停業，踏入2025年結業潮仍然持續，至今除了上述嘉禾黃埔外，還有北角新光戲院、旺角新寶戲院合共3間戲院結業，情況相當嚴峻。

近年合計12間戲院結業，情況與近年電影院的經營困境息息相關，疫情後觀影習慣的改變，傳統戲院的票房收入受到衝擊。

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