我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

美再制裁6中港官員：跨國壓迫民主派 港府：虛偽雙標

記者陳熙文／華盛頓報導
美國國務院3月31日宣布制裁包括香港律政司長林定國、警務處長蕭澤頤等6名中港官員，指他們透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者，圖為律政司司長林定國。（中新社）
美國國務院3月31日宣布制裁包括香港律政司長林定國、警務處長蕭澤頤等6名中港官員，指他們透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者，圖為律政司司長林定國。（中新社）

美國國務院3月31日宣布制裁包括香港律政司司長等6名中港官員，指這些官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者；國務院指出，這項制裁顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

香港警務處處長蕭澤頤。（中通社）
香港警務處處長蕭澤頤。（中通社）

美國務院3月31日向6名中港官員祭出制裁，包括香港維護國家安全委員會祕書長區志光、中央駐港國家安全公署署長董經緯、香港警務處助理處長王忠巡、國家安全警務處助理處長趙詠蘭、香港警務處處長蕭澤頤，以及香港律政司司長林定國。

美國務院指出，這6名北京和香港的官方人士在香港和美國做出侵權，其中5名作為香港政府的領袖或官員，涉及破壞香港自治的行為或政策，且與跨國壓迫住在美國的特定人士有關；國務院並指出，另外一人則涉及制定香港國安法。

美國務院表示，香港官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲和騷擾19名被迫流亡海外的民主倡議者；這19名倡議者中，包含1名美國公民和4名美國居民。

美國務院表示，3月31日的制裁，並向美國國會提交「香港政策法報告」，顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

美國務院也在3月31日向國會提交「香港政策法報告」中指出，中國和香港政府持續用「國安」作為破壞法治、權利和自由的模糊基礎，並在去年12月，以國安法和「維護國家安全條例」為名，向6名流亡海外的民主倡議者發布新的逮捕令，並取消7名倡議者的護照，其中有人位在美國。

香港新聞組／香港1日電

香港01報導，港府4月1日強烈譴責美國將官員列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻。港府官員對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。全力保障各人員的合法權益。

港府發言人指出，客觀事實是，美方多年來無視國際法的不干涉原則，肆意干預別國内政，扶植代理人、策動「顔色革命」，甚至以經濟和軍事手段脅迫，製造社會動盪和多場人道災難，令多國人民苦不堪言。美方以「捍衛人權和民主」為名實施所謂「制裁」，實乃典型的無恥、虛偽雙標。

香港 國務院 港府

上一則

港股首季累漲3059點跑贏全球 IPO規模冠亞洲

下一則

李嘉誠賣港口 港媒：北京可祭國安法 審查期或逾半年

延伸閱讀

CNN：川普「解放日」豪賭美國經濟 通膨、衰退機率雙升

CNN：川普「解放日」豪賭美國經濟 通膨、衰退機率雙升
美國最新貿易障礙報告 點名台灣「卡」美規車、美豬牛

美國最新貿易障礙報告 點名台灣「卡」美規車、美豬牛
美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒

美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒
美制裁6名中港高官 稱涉及打壓海外民主人士

美制裁6名中港高官 稱涉及打壓海外民主人士

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事