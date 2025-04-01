美再制裁6中港官員：跨國壓迫民主派 港府：虛偽雙標

美國國務院3月31日宣布制裁包括香港律政司長林定國、警務處長蕭澤頤等6名中港官員，指他們透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者，圖為律政司司長林定國。（中新社）

美國國務院 3月31日宣布制裁包括香港 律政司司長等6名中港官員，指這些官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者；國務院指出，這項制裁顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

香港警務處處長蕭澤頤。（中通社）

美國務院3月31日向6名中港官員祭出制裁，包括香港維護國家安全委員會祕書長區志光、中央駐港國家安全公署署長董經緯、香港警務處助理處長王忠巡、國家安全警務處助理處長趙詠蘭、香港警務處處長蕭澤頤，以及香港律政司司長林定國。

美國務院指出，這6名北京和香港的官方人士在香港和美國做出侵權，其中5名作為香港政府的領袖或官員，涉及破壞香港自治的行為或政策，且與跨國壓迫住在美國的特定人士有關；國務院並指出，另外一人則涉及制定香港國安法。

美國務院表示，香港官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲和騷擾19名被迫流亡海外的民主倡議者；這19名倡議者中，包含1名美國公民和4名美國居民。

美國務院表示，3月31日的制裁，並向美國國會提交「香港政策法報告」，顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

美國務院也在3月31日向國會提交「香港政策法報告」中指出，中國和香港政府持續用「國安」作為破壞法治、權利和自由的模糊基礎，並在去年12月，以國安法和「維護國家安全條例」為名，向6名流亡海外的民主倡議者發布新的逮捕令，並取消7名倡議者的護照，其中有人位在美國。

香港新聞組／香港1日電

香港01報導，港府 4月1日強烈譴責美國將官員列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻。港府官員對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。全力保障各人員的合法權益。

港府發言人指出，客觀事實是，美方多年來無視國際法的不干涉原則，肆意干預別國内政，扶植代理人、策動「顔色革命」，甚至以經濟和軍事手段脅迫，製造社會動盪和多場人道災難，令多國人民苦不堪言。美方以「捍衛人權和民主」為名實施所謂「制裁」，實乃典型的無恥、虛偽雙標。