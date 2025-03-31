港3月旅客增12% 非內地占3成 旺區酒店最近入住率約9成

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 財政司長陳茂波30日表示，在連串大型盛事推動下，香港在「超級三月」吸引了大量訪客，截至28日，3月接待超過340萬名旅客，按年增加約12%，其中約96萬、28%是非內地旅客。陳茂波引述酒店業界表示，旺區酒店最近入住率近九成，形容香港「多處人頭湧湧、車水馬龍」，零售業界也反映市面人流明顯增多。

明報報導，陳茂波在網誌表示，七欖將整個熱鬧氣氛「推上另一個高點」，稱今屆預計錄得破紀錄的14萬人次入場，場內60多個企業包廂早已全被認購，另有不少市民及遊客到各區餐廳或酒吧觀賽。他提到早前舉行的ComplexCon錄3.5萬入場人次，按年增長16%，3天活動總銷售額超過8700萬港元（約1118.5萬美元）。30日結束的巴塞爾藝術展（Art Basel）入場人次亦預計比去年7.5萬為多。巴塞爾藝術展30日晚公布，今年貴賓預展及公眾開放日共錄9.1萬訪客。

據報導，金融方面，陳茂波稱上周有多個大型會議，包括港府 舉辦的「裕澤香江」高峰論壇。他說，與外商交流得到的其中一個回饋相當一致，就是他們認為香港已恢復往日的活力，對香港看法愈趨正面；又說今年以來金融市場氣氛明顯暢旺，加上國家在人工智能 等前沿科技不斷有突破，讓國際投資者對香港和內地金融市場重新評估，並加大其投資組合在這區域的配置額度。

報導引述陳茂波表示，港府會繼續推動「盛事經濟」，特別是舉辦主題鮮明的大型活動，吸引更多高增值商務客赴港。